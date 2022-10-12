Сгустки крови: 3 фрукта, которые естественным образом растворяют потенциально смертельные тромбы

Неспособность устранить симптомы сгустка крови, когда они появляются, может иметь последствия, изменяющие жизнь.Антикоагулянты помогают растворять сгустки, разжижая кровь, но в последние годы фрукты продемонстрировали аналогичный эффект. Есть свидетельства того, что определенные химические вещества, содержащиеся в растениях, могут препятствовать образованию тромбов или растворять существующие. Хотя это может снизить риск образования тромбов в будущем, фрукты не следует использовать в качестве замены медикаментозного лечения."Наиболее мощными растительными продуктами для естественного растворения тромбов могут быть бромелайн и рутин. В исследовании было показано, что потребление рутина, который можно найти в яблоках, лимонах, луке, апельсиновом чае и пищевых добавках, предотвращает образование тромбов после травм. Из-за его хорошего профиля безопасности авторы отчета пришли к выводу, что он может служить недорогим лекарством для уменьшения рецидивирующих тромбов и помочь спасти тысячи жизней", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Врач рекомендует есть натуральный ананас или принимать пищевую добавку с бромелаином.Этот фермент, переваривающий белок, ингибирует образование провоспалительных молекул. Он также может вызывать эффекты, помогающие очищать тромбы от фибрина.Другие продукты и напитки, которые могут помочь растворить тромбы, могут включать чеснок, киви, капусту, шпинат, красное вино и виноградный сок.