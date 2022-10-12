Врачи назвали три распространенные ошибки женщин

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Врач маммолог-онколог, профессор Михаил Баранник и врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали три ошибки, которые совершают женщины в отношении своего здоровья. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».Одной из распространенных ошибок женщин Баранник назвал самостоятельное обследование молочных желез без посещения маммолога. Профессор объяснил, что только специалист способен выявить заболевания, связанные с грудью, на раннем этапе. При этом врач уточнил, что женщинам не стоит полностью отказываться от самообследования. По его словам, эта методика в некоторых случаях помогает выявить ранние случаи рака молочной железы.Также Баранник заявил, что к проблемам со здоровьем может привести ношение тесного бюстгальтера. «Женщины, стремясь к красоте, пытаясь создать визуально высокую, плотную грудь, носят жесткие бюстгальтеры, да еще и с косточкой. Этот жесткий бюстгальтер (...) зажимает сосуды и нарушает кровоснабжение молочной железы и может привести к неприятным последствиям: различным воспалительным изменениям, травмам, боли», — рассказал он.Мясников в свою очередь предупредил, что женскому здоровью может навредить отказ от кормления грудью без показаний врача. Он сообщил, что грудное вскармливание снижает риски развития рака молочной железы. «Кто не кормит грудью, у того риск рака груди значительно выше по сравнению с тем, кто грудью кормит», — подчеркнул телеведущий.