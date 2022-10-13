Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

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Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание.Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание. Смерть вряд ли удастся победить, а вот со старостью бороться можно и нужно. И не последнюю роль в этой битве играют лекарственные травы.Бессмертник, ромашка, зверобой, берёзовые почки: каждое растение – кладезь лечебных свойств, а вместе эти травы создают прекрасное сочетание, позволяющее многогранно воздействовать на человеческий организм. Эта четвёрка трав составляет основу многих лекарственных рецептов, активно применяемых в народной медицине, и это ещё раз говорит о том, что эти травы могут помочь каждому человеку улучшить здоровье. Стоит рассмотреть растения по отдельности:1. БессмертникА как красиво звучит! Название само за себя говорит. В плане лечебных факторов растение имеет следующие основные свойства:антимикробное и противовоспалительное действия, обеспечивающие хорошую защиту от инфекций;спазмолитическое, что хорошо работает при болезнях печени и желчного пузыря;кровоостанавливающее и мочегонное действие.2. РомашкаДля этого растения почти нет аналогов по спектру лечебных свойств, из которых надо отметить следующие:противовоспалительное и антисептическое;кровоостанавливающее и ранозаживляющее;желчегонное и потогонное;анальгетическое и успокаивающее;противосудорожное.Учитывая эти свойства, практически нет областей медицины, где ромашка каким-либо образом не использовалась в лечении больных.3. ЗверобойЭто растение – хороший антисептик и прекрасный антидепрессант. Именно эти основные свойства применяются в медицине, хотя, конечно же, у зверобоя имеются и другие лечебные факторы (желчегонное, вяжущее, успокаивающее, спазмолитическое). Однако именно улучшение эмоционального и психологического здоровья придаёт зверобою оптимальные лечебные свойства.4. Берёзовые почкиСобранные ранней весной почки берёзы содержат массу полезных веществ, которые и обуславливают лечебные свойства:мочегонное и желчегонное;противовоспалительное и жаропонижающее;болеутоляющее;противоотёчное.Ингредиенты:• 100 г ромашки;• 100 г зверобоя;• 100 г бессмертника;• 100 г берёзовых почек.Как приготовить:Измельчить в кофемолке и оставить в закрытой посуде. Залить 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка, дать настояться в течение 20 минут, процедить через ткань.В 1 стакане тёплого отвара растворить 1 ст. ложку мёда, выпить перед сном.После приёма эликсира пить и кушать ничего нельзя!За 20 минут до завтрака оставшуюся жидкость подогреть, добавить 1 столовую ложку мёда и выпить.Цикл – 30 дней.Курс проводить один раз в 5 лет.