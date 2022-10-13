Ультразвук может двигать камни в почках у пациентов без наркоза

С помощью ультразвука можно перемещать и разрушать камни в почках у пациентов, не погружая их под общий наркоз. Это позволяет обойтись без травматического хирургического вмешательства.Исследователи из Университета Вашингтона оценили новую процедуру, которая сочетает использование сразу двух ультразвуковых технологий. С её помощью можно удалять подвижные камни из мочеточника с минимальной болью и без анестезии. Во время этой процедуры врач использует портативный датчик, который помещается на кожу, чтобы с его помощью направлять ультразвуковые волны на камень.Затем ультразвук применяется для перемещения и изменения положения камней, чтобы способствовать их прохождению. Это так называемое ультразвуковое движение. Также его можно использовать и для разрушения камня. Правда, данная методика применяется уже давно и называется литотрипсией.Однако в отличие от традиционной ударно-волновой литотрипсии, которая требует седации, новая технология не причиняет никакого вреда или боли. Она почти безболезненна, и пациента не обязательно погружать в сон, либо использовать местную анестезию, что тоже очень важно.