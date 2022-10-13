Диетолог Копытько: употребление жирной морской рыбы в пищу помогает работе мозга

Диетолог рассказала, какие продукты полезны для мозга.
Чтобы улучшить работу мозга, нужно включить в свой рацион ряд продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, витамин D и белок. По словам врача-диетолога Марины Копытько, в числе таких продуктов – жирная морская рыба и продукты, с содержанием Омега-3 кислоты.

Белок в достаточном количестве содержится в яйцах. Также в этом продукте можно найти витамины D и В, добавила диетолог. Причем яйца не только улучшают работу мозга, но и тормозят развитие деменции, а яичный желток полезен при атеросклерозе.

Помимо прочего эксперт рекомендует включить в рацион субпродукты. например, говяжья и куриная печень богаты железом, который усиливает когнитивные функции и способствует нормализации кровообращения.
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