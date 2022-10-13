Ученые назвали последствия вейпинга во время беременности
«Опасности курения традиционных сигарет во время беременности четко задокументированы, включая синдром внезапной детской смерти, низкий вес при рождении и астму, но последствия воздействия паров электронных сигарет во время развития плода неясны. Наши результаты показывают, что вейпинг во время беременности может иметь долгосрочные последствия для здоровья потомства », – заявили ученые.
В ходе исследования беременные мыши подвергались воздействию паров электронных сигарет с никотином и без него. Затем ученые обследовали потомство в возрасте пяти месяцев и обнаружили снижение функции легких и признаки испуга у мышат, подвергшихся воздействию паров электронных сигарет. Они также обнаружили, что самки мышей имели значительно более высокую массу тела во взрослом возрасте, но не при рождении.
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