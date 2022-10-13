Насколько опасен для человека лопнувший сосуд в глазу?

Повреждение глазных микрососудов часто безвредно, но в некоторых случаях кровоизлияние в глазах является опасным симптомом и требует оперативного обращения к врачам.Наши глазные яблоки усеяно тончайшими кровеносными сосудами. Разрыв такого капилляра может произойти по многим причинам – иногда для этого достаточно лишь некоторого напряжения.«Триггером давления, вызывающего кровоизлияние в глазу, может стать сильный кашель или сильное чихание, поднятие тяжестей, трение глаз или напряжение при дефекации. В результате сосудистой микротравмы выделяется кровь, которая распределяется либо фрагментарно, либо по всему глазному яблоку», - сообщил в комментарии «МедиФорум» офтальмолог Ирина Меликян.По словам специалиста, обычно лопнувший глазной сосуд не представляет серьезной угрозы для человека, но так бывает не всегда.Когда нужно обращаться к врачу. В некоторых случаях это нужно сделать как можно скорее.«Оперативная помощь врачей необходима, если кровоизлияние вызвано травмой, а также если оно сопровождается нарушением зрения или сильным жжением в глазахх».Помимо этого, добавила Меликян, если сильное покраснение или кровоизлияние в глазах возникают несколько раз за короткий промежуток времени, пострадавшие должны уточнить причину этого у специалиста. Если возникшее покраснение не причиняет явного дискомфорта, но держится дольше двух дней, также записаться на прием к офтальмологу.Что может скрываться за лопнувшим сосудом. Специалист предупреждает:«Неоднократные разрывы глазных капилляров могут указывать на высокое кровяное давление. Если не лечить, в худшем случае это может привести к инсульту».Глазное кровоизлияние может указывать и на нарушения свертываемости крови, которые следует лечить. В этом случае могут также возникать необъяснимые синяки на теле.Метаболические нарушения, такие как сахарный диабет, часто влияют на глаза. Поэтому«тем, у кого время от времени лопаются сосуды в газах, следует проверять уровень сахара в крови».