Что пищевая щелочная вода сделает с вашим телом

Существует мнение, что щелочная вода для питья приносит пользу организму. Но что по этому поводу говорят учёные?Итак, какая вода считается щелочной? Вообще этот термин используется для описания уровня pH по шкале от 0 до 14, причём 0 указывает на очень кислую среду. Показатели pH у простой воды равняются 7, у щелочной - 8-9.Но почему это свойство считают полезным? Некоторые люди полагают, что при употреблении в больших количествах щелочных продуктов и напитков в целом улучшается здоровье, а вот повышенная кислотность повышает риск развития рака и плохо сказывается на состоянии костей. Однако на сегодня нет серьёзных научных исследований, которые бы всё это доказывали.Ещё считается, что щелочная вода помогает нейтрализовать кислотность в организме. Но на самом деле организм человека естественным образом самостоятельно поддерживает уровень pH. И ему вряд ли для этого понадобится щелочная вода.Учёные отмечают, что щелочная вода сама по себе не опасна для человека. Но и её преимущества, о которых говорилось выше, не подтверждаются исследованиями.Тем не менее существуют несколько научных работ, в рамках которых изучалось влияние щелочной воды на здоровье. Правда, принимали участие в этих исследованиях очень мало людей. Одно исследование показало, что щелочная вода с pH 8,8 способна денатурировать пепсин, а это может дать терапевтические преимущества для тех, кто страдает рефлюксной болезнью. Согласно другому исследованию, потребление такой воды улучшает вязкость крови.