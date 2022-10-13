Назван ночной симптом — предвестник скорого инсульта и сердечного приступа

Иногда признаки, которые мы привыкли игнорировать и считать чем-то неприятным, но не опасным, могут предупреждать о риске смертельных болезней.Болезни сердечно-сосудистой системы уже не первый год занимают лидирующие строчки в рейтинге причин смерти. Увы, несмотря на все достижения медицины, полностью защитить людей от последствий этих заболеваний пока невозможно.Многие факторы риска недугов, поражающих сердце и сосуды, известны и хорошо изучены. Вы наверняка слышали, что высокое давление и высокий уровень холестерина вредят здоровью. Кроме того, мы многое знаем о характерных признаках подобных болезней: боль в районе сердца, внезапные обмороки, головокружение и одышка.Однако есть еще один важный признак — гипергидроз сна. Проще говоря — ночная потливость.От ночной потливости страдают многие женщины в период менопаузы — по некоторым данным, с «приливами» сталкиваются более 70 % женщин. Обычно этот симптом воспринимали как что-то не слишком приятное, но не опасное. Однако теперь ученые выяснили: ночная потливость свидетельствует о повышенном риске сердечно-сосудистых осложнений.В журнале Neurology было опубликовано исследование, авторы которого связывают ночную потливость с поражениями мелких сосудов головного мозга.Кроме того, есть данные, что приливы с гипергидрозом существенно повышают риск сердечных приступов и инсультов. Как выяснили исследователи из Университета Квинсленда в рамках метаанализа, женщины, страдающие от ночной потливости, сталкивались с этими болезнями на 70 % чаще, пишет Express.Признаки инсультаРаспознать инсульт можно по следующим симптомам:головокружение;нарушение координации движений;двоение перед глазами;онемение лица, рук и ног;перекос лица или так называемая «кривая улыбка».Доктор медицинских наук, профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»Что есть, чтобы предупредить инсультОдин из способов снизить риск проблем с сердечно-сосудистой системой — питаться правильно, отмечает доктор медицинских наук Нана Погосова.Например, очень важно есть не менее 500 граммов фруктов и овощей в день. Необязательно тратиться на что-то экзотическое, отлично подойдут сезонные продукты или даже те, что выращивают в вашем регионе. Кроме того, тем, кто заботится о своем здоровье, стоит обратить внимание на рыбу и оливковое масло. Также сердце и сосуды укрепят богатые калием продукты: абрикосы, баклажаны, бананы, картофель.А вот от фастфуда, слишком жирной пищи и простых углеводов стоит отказаться — или, как минимум, сократить их потребление.