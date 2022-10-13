Назван ночной симптом — предвестник скорого инсульта и сердечного приступа

Иногда признаки, которые мы привыкли игнорировать и считать чем-то неприятным, но не опасным, могут предупреждать о риске смертельных болезней.

Болезни сердечно-сосудистой системы уже не первый год занимают лидирующие строчки в рейтинге причин смерти. Увы, несмотря на все достижения медицины, полностью защитить людей от последствий этих заболеваний пока невозможно.

Многие факторы риска недугов, поражающих сердце и сосуды, известны и хорошо изучены. Вы наверняка слышали, что высокое давление и высокий уровень холестерина вредят здоровью. Кроме того, мы многое знаем о характерных признаках подобных болезней: боль в районе сердца, внезапные обмороки, головокружение и одышка.

Однако есть еще один важный признак — гипергидроз сна. Проще говоря — ночная потливость.

От ночной потливости страдают многие женщины в период менопаузы — по некоторым данным, с «приливами» сталкиваются более 70 % женщин. Обычно этот симптом воспринимали как что-то не слишком приятное, но не опасное. Однако теперь ученые выяснили: ночная потливость свидетельствует о повышенном риске сердечно-сосудистых осложнений.

В журнале Neurology было опубликовано исследование, авторы которого связывают ночную потливость с поражениями мелких сосудов головного мозга.

Кроме того, есть данные, что приливы с гипергидрозом существенно повышают риск сердечных приступов и инсультов. Как выяснили исследователи из Университета Квинсленда в рамках метаанализа, женщины, страдающие от ночной потливости, сталкивались с этими болезнями на 70 % чаще, пишет Express.

Признаки инсульта

Распознать инсульт можно по следующим симптомам:

головокружение;

нарушение координации движений;

двоение перед глазами;

онемение лица, рук и ног;

перекос лица или так называемая «кривая улыбка».

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»

Что есть, чтобы предупредить инсульт

Один из способов снизить риск проблем с сердечно-сосудистой системой — питаться правильно, отмечает доктор медицинских наук Нана Погосова.

Например, очень важно есть не менее 500 граммов фруктов и овощей в день. Необязательно тратиться на что-то экзотическое, отлично подойдут сезонные продукты или даже те, что выращивают в вашем регионе. Кроме того, тем, кто заботится о своем здоровье, стоит обратить внимание на рыбу и оливковое масло. Также сердце и сосуды укрепят богатые калием продукты: абрикосы, баклажаны, бананы, картофель.

А вот от фастфуда, слишком жирной пищи и простых углеводов стоит отказаться — или, как минимум, сократить их потребление.
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