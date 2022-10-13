Хранить таблетки в ванной нельзя

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Откажетесь от опасной привычки хранения лекарств в ванной. Британские фармацевты предлагают перенести их в спальню, чтобы препараты не испортились.Исследование Королевского фармацевтического общества Великобритании показало, что миллионы жителей Туманного Альбиона неверно хранят свои лекарства. Нередко они помещают их в специальные шкафчики, расположенные в ванной комнате. Но ванная - это, как правило место с очень высокой влажностью и повышенной температурой воздуха. Оба этих фактора негативно влияют на лекарства, они могут их испортить или существенно снизить эффект.Лучше, если ваша домашняя аптечка расположена в сухом и прохладном месте. А поскольку таковым по определению должна являться спальня, так как температуру в ней следует поддерживать на один-два градуса ниже, чем в остальных комнатах, то именно там и лучше всего держать запас медикаментов.В опросе приняли участие около 2 200 взрослых британцев. Приблизительно 20% хранит лекарства в ванной комнате. 45% держит их на кухне, что также не самое удачное место. На кухне имеются источники тепла вроде духовки или плиты, и они тоже могут испортить ваши таблетки.