Что произойдет с организмом, если есть мясо каждый день

Многие не представляют своего ужина или обеда без мяса: вкусно, сытно, этот продукт отлично сочетается с разными гарнирами. Однако любовь к котлетам и стейкам может разрушить ваше здоровье, говорят врачи.Мясо — неотъемлемая часть рациона большинства людей (исключение — вегетарианцы). В нем содержится белок, который необходим организму, оно питательно, хорошо насыщает и позволяет долго не ощущать чувство голода. Однако ограничения все же стоит соблюдать, особенно, если речь идет о красном мясе, говорят врачи.Чтобы блюдо из говядины, свинины или баранины не нанесло урон вашему здоровью, нужно есть мясо не чаще, чем 2-3 раза в неделю. В противном случае возрастает риск рака кишечника, плюс могут быть и другие «побочные эффекты».Диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если есть красное мясо каждый день.Возрастет риск болезней сердцаОбилие красного мяса в рационе действительно может спровоцировать болезни сердца и сосудов. Так, эксперты Американской кардиологической ассоциации выяснили, что люди, которые каждый день съедали порцию свинины или говядины, повышали риск развития атеросклероза или различных проблем с сердцем на 22 %.— Поэтому постарайтесь есть меньше красного мяса, особенно это касается переработанных продуктов: колбасы, сосисок, — говорит диетолог Лиза Янг.Организм получит ударную дозу насыщенных жиров— Практически все красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров. Например, в целом стейке около 40 % насыщенных жиров от рекомендуемой суточной нормы. Это очень много, — говорит доктор медицинских наук Сидни Грин.Когда человек ест много продуктов, богатых насыщенными жирами, то в его крови резко повышается уровень «плохого» холестерина: в сосудах образуются бляшки, которые могут спровоцировать инфаркт или инсульт.Еще одно последствие — лишний весДа-да, килограммы «прилипают» к бокам и животу не только из-за сладкого и мучного в рационе. Человек может вообще не есть эти продукты, но активно налегать на красное мясо. Жареные стейки, котлеты, шашлыки... все это — удар по метаболизму.— Разберем тот же стейк: стандартная порция может содержать целых 614 (!) калорий. Плюс в таком куске около 46 граммов жира — это 66 % от суточной нормы, если мы берем стандартный калораж в 2000 калорий, — говорит диетолог Лиза Янг.Люди, которые злоупотребляют красным мясом, нередко страдают от ожирения и проблем с метаболизмом. Ведь говядина или свинина — тяжело перевариваемый продукт, помните об этом, когда планируете ужин.Иммунная система тоже пострадаетВсе дело в бактериях, которые живут в нашем кишечнике. Их там несколько миллионов — и всем этим миллионам красное мясо совсем не по душе. Этот продукт тяжело переваривать, переработка говядины и свинины отнимает у полезных микроорганизмов много сил. А ведь большая часть нашей иммунной системы сосредоточена именно в кишечнике. Чем сильнее мы его нагружаем, тем больше вреда наносим нашему иммунитету.Возрастет риск системного воспаления— Ученые уже давно пришли к выводу, что избыток красного мяса в рационе связан с воспалительными биомаркерами, из-за которых начинается хроническое воспаление в организме, — говорит доктор Грин.Иногда воспалительный процесс в организме может затянуться надолго: тогда иммунная система постепенно разрушает тело. Какие могут быть последствия и как не упустить опасный момент?Начнутся проблемы с пищеварениемТут важно вернуться к мысли, что красное мясо — это продукт, который трудно переваривать и усваивать.— Такое мясо, как правило, содержит более жирный белок, который может спровоцировать неприятные ощущения в желудке, вздутие, появление изжоги, — говорит доктор Грин.Особенно стоит быть осторожными людям, у которых уже есть проблемы с желудком, например, гастрит.Организм пострадает от натрияКонечно, никакого вреда не будет, если вы покупаете мясо у знакомого фермера или же у вас есть собственное хозяйство. Что касается мяса в магазинах, то его зачастую обрабатывают различными составами, чтобы оно дольше не портилось.Особенно это касается колбас и сосисок.По данным Американской кардиологической ассоциации, человеку рекомендуется съедать не более 2300 миллиграммов натрия в день. В нескольких кусочках колбасы может содержаться до 569 мг натрия, что составляет почти четверть от суточной нормы, пишет ETNT.Обилие натрия в рационе может привести к:проблемам с почками;высокому артериальному давлению;увеличению веса.