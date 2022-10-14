Загрязненный воздух влияет на женское ожирение
Ученые выяснили, что загрязненный воздух влияет на ожирение у женщин. В частности, этот фактор оказывает воздействие на вес, индекс массы тела, окружность талии и даже объем жировых отложений. Работа, которую провели ученые из Мичиганского университета, была опубликована в журнале Diabetes Care.
В эксперименте ученых участвовали 1654 женщины в возрасте 40-50 лет. На протяжении восьми лет команда специалистов отслеживала состояние их здоровья.
В результате выяснилось, что загрязненный воздух отразился на их весе за счет увеличения содержания жира в организме на 4,5%. Вместе с тем мышечная масса этих женщин уменьшилась.
Исследование также показало, что при высоком уровне физической активности воздействие вредной окружающей среды смягчается.
Теперь ученые хотят выяснить, как загрязненный воздух влияет на мужчин или женщин в других возрастных диапазонах и попробуют объяснить, с чем связан такой эффект.
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