Почему лечить простуду антибиотиками бесполезно

Принимать антибиотики из-за простудного заболевания бесполезно, так как они не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, заявила врач-терапевт, нефролог "СМ-Клиника" Юлия Кадоркина.По ее словам, простуда – это заболевание, во время которого вирус множится только внутри живых клеток. Он неактивен до того момента, пока не попадет в человека. Бактерия же – это полноценный организм, ее размножение происходит вне клетки."Поэтому принимать антибиотики при простуде не имеет смысла: вирусы и бактерии имеют разную природу, поэтому организм борется с ними по-разному", – отметила Кадоркина в разговоре с "Газетой.ру".Врач подчеркнула, что антибиотики не действуют на вирусы, которые находятся внутри клетки, а уничтожают некоторые бактерии. Она отметила, что сильные препараты имеют плохое воздействие и на полезные бактерии."Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии, и это доказано лабораторными методами исследования", – подчеркнула Кадоркина.