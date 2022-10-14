Растительные продукты могут содержать больше белка, чем яйца

Чечевичный суп содержит много ценного, растительного белка – иногда больше, чем содержится белка в продуктах животного происхождения.Мало кто знает: некоторые продукты растительного происхождения могут конкурировать с животными продуктами по содержанию белка и незаменимых аминокислот. Как показали исследования, продукты растительного происхождения содержат высококачественный белок, который организм может легко преобразовать в эндогенный белок, полезны для наращивания мышечной массы. При этом они богаты вторичными растительными веществами и клетчаткой, которые надолго сохраняют чувство сытости, защищают от переедания и ожирения.Спирулина. Если считать что одно среднее яйцо содержит около 11 граммов белка, то 100 граммов спирулины – почти в пять раз больше. Растение, точнее сине-зеленая водоросль, больше чем наполовину состоит из белка и имеет настолько большую питательную ценность, что уже давно выращивается и продается как суперпродукт.Ростки пшеницы. Они содержат около 28 граммов белка на 100 граммов массы, а также более 70 важных питательных веществ и клетчатку, отличаются большим количеством фолиевой кислоты. Другой их ингредиент, витамин Е, который также содержится в изобилии, обеспечивает красивую кожу, помогает предотвратить деменцию.Чечевица. 100-грамовая порция дает 23 грамма белка, который усваивается лучше, чем из гороха или фасоли. Кроме того, в ней много цинка, который поддерживает обмен веществ, иммунную систему.Семена тыквы. Содержат 19 граммов белка (на 100 граммов массы). Что важно: дают восемь незаменимых аминокислот, что делает их белок очень ценным. Преимущество чечевицы – это высокое содержание лизина, строительного блока, который обеспечивает крепкую соединительную ткань и здоровье костей.