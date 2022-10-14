Красные глаза могут быть единственным внешним признаком смертельно опасной болезни

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Покраснение глаз как симптом опасного заболевания — врачи объяснили, почему к нему стоит быть особенно внимательным и о какой именно патологии он может предупреждать.Клинический случайВ научной статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии описан случай заболевания, первым симптомом которого было покраснение глаз.В Массачусетскую больницу была доставлена 11-летняя девочка. Ребенок в течение нескольких недель жаловался на покраснение глаз. Иногда у девочки отекали веки, но в целом она чувствовала себя хорошо: у нее не было температуры, зуда, боли, слезотечения и других выделений из глаз.Врачи, к которым обращались родители, прописывали девочке сначала глазные капли разных видов, затем уже и антибиотики. Но ни один из предложенных вариантов терапии не сработал — глаза у ребенка выглядели совершенно здоровыми, но оставались покрасневшими.В больнице врачи провели офтальмоскопию. Выяснилось, что у ребенка — отек диска зрительного нерва, есть кровоизлияния в сетчатку, а в правом глазу обнаружился периваскулярный эксуддат — скопление жидкости вокруг кровеносных сосудов. Чем же они были вызваны?Нетипичный симптомВрачи стали выяснять, какая именно патология могла стать причиной таких изменений, вызвавших сильное покраснение глаз у ребенка.В течение трех недель девочке сделали анализы на ВИЧ, сифилис и болезнь Лайма. Они дали отрицательный результат. Анализ мочи был в норме. Девочке провели рентгенографию и компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости, МРТ. Никаких существенных патологий обнаружен не было.— У девочки не было лихорадки, потери веса, ночной потливости, сыпи, головной боли, кашля, одышки и боли в суставах, — рассказывают о необычном случае врачи. — Она выглядела хорошо, без каких-либо поражений полости рта или сыпи. Острота зрения не изменилась. Аллергии на лекарства не было.В итоге врачи предположили, что красные глаза у девочки — это симптом латентного туберкулеза. Его диагностировали у ребенка за 6 месяцев до появления жалоб на покраснение глаз после положительного результата теста на интерферон-гамму.— Тогда ребенку порекомендовали пройти лечение латентной туберкулезной инфекции, однако родители проигнорировали советы врачей и не давали девочки лекарство, — говорится в публикации. — Видимо, покраснение глаз у ребенка было реакцией на то, что ее организм борется со скрытой инфекцией.Что такое латентный туберкулезЛатентная туберкулезная инфекция находится в организме в неактивном состоянии, обычно она не проявляется никакими симптомами — носитель может разве что изредка жаловаться на кашель. В это время человек не заразен, но в 10% случаев латентный туберкулез переходит в активную форму.Люди с латентным туберкулезом должны регулярно принимать лекарства, чтобы сдерживать инфекцию и не допустить ее превращения в болезнь.Особенно опасно инфицирование микробактериями туберкулеза для пожилых людей, пациентов с диабетом.