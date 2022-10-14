Ученые рассказали, как можно снизить риск развития деменции

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Деменция является распространенным заболеванием, которое влияет на когнитивные функции и становится все более тревожным из-за увеличения числа случаев. Согласно оценкам Lancet Public Health, число людей, живущих с деменцией во всем мире, почти утроится к 2050 году. В настоящее время лечения деменции не существует, а лучшая защита от деменции заключается в образе жизни.Хотя не существует надежного способа предотвратить это состояние, есть здоровые варианты, которые помогают значительно снизить риск. По оценкам Lancet Commission, воздействие на поддающиеся изменению факторы риска может предотвратить или отсрочить 40% случаев деменции во всем мире, но роль каждого из этих факторов определить вряд ли возможно.Трудно предсказать, у кого именно может развиться деменция, однако некоторые привычки образа жизни делают деменцию более вероятной. К ним относятся регулярный недосып (обычно менее шести часов в сутки), употребление в пищу продуктов, вызывающих воспаление тканей тела (имеется в виду продукты с высоким содержанием жира, красное мясо, сладкие продукты и обработанные продукты), чувство одиночества или социальная изоляция в течение длительного времени, отсутствие занятости, регулярное курение или употребление алкоголя.Также существуют и другие факторы, которые также могут повысить вероятность развития деменции. Например, депрессия или изоляция от других повышают вероятность деменции, возможно, потому, что люди в таких случаях не получают достаточной умственной и эмоциональной стимуляции. Как ни странно, прием добавок кальция может повысить риск развития деменции. СДВГ, наличие семейной истории слабоумия или травмы головы также могут способствовать этому.Очень важное значение имеет здоровый сон. Причем он жизненно важен по многим причинам и если регулярно возникают сложности с этим, то можно получить не только более высокий риск развития деменции, но и другие проблемы со здоровьем.Специалисты отмечают, что улучшение физической формы — это одна из главных вещей, которую можно сделать, чтобы снизить шансы заболеть деменцией. Общая физическая форма достигается за счет сочетания правильного питания и физических упражнений или, по крайней мере, регулярной активности. Сидячий образ жизни способствует высокому кровяному давлению, диабету и ожирению. Физические упражнения являются ключевым профилактическим компонентом для снижения частоты сопутствующих заболеваний и поддержания здоровья мозга. Физические упражнения могут увеличить приток крови и поступление кислорода в мозг, особенно в области мозга, связанной с памятью. Упражнения имеют дополнительные преимущества для мозга, потенциально улучшая сон, управление стрессом и риск депрессии, и все это влияет на риск развития деменции. Заодно снижается вероятность развития диабета, высокого кровяного давления, депрессии, сердечных заболеваний и многих других проблем.Также существуют убедительные доказательства того, что с повышенным риском развития деменции связано курение. Оно может увеличить риск таких проблем со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и когнитивные нарушения, которые связаны с более высокой частотой последующей деменции. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 14% случаев болезни Альцгеймера потенциально связаны с курением. Отказ от курения может снизить риск заболевания или отсрочить его начало.Еще одним фактором, который часто не принимают во внимание, являются проблемы со слухом. Невылеченная потеря слуха увеличивает риск развития деменции. У взрослых с потерей слуха снижение когнитивных функций происходит быстрее, чем у взрослых с нормальным слухом. Потеря слуха требует дополнительных когнитивных ресурсов, которые ограничивают когнитивные резервы, доступные для памяти и мышления. Это может привести к физическим изменениям объема и функции мозга, что может ускорить деменцию. Поэтому, если наблюдаются проблемы со слухом, то необходимо обязательно обращаться к специалистам.