Диетолог назвал продукты для похудения
В беседе с журналистами российский медик отметил, что такие продукты, как имбирь и острый перец, помогают достичь стройности фигуры, если человек уделяет внимание физической активности и рациону.
– Если человек стал есть острый перец и начал худеть, это абсолютно маловероятный сценарий. Но если человек все делает для похудения, а именно зарядку, в питании себя ограничивает, то такая остренькая еда скорее поможет. Она сделает похудение эффективным, – передает слова врача издание URA.RU.
Гинзбург добавил, что острый перец и имбирь положительно сказываются на самом здоровье человека, если у него нет противопоказаний к их употреблению. Он объяснил, что приправы и специи снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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