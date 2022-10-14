Психолог предупредил о негативном влиянии стресса на работу ЖКТ
По словам Сухинина, сбои в работе ЖКТ на фоне длительного стресса — не редкость. На фоне нервного перенапряжения часто обостряются гастрит и язва, усиливается изжога. Люди с подобными симптомами зачастую страшатся перемен и не могут «переварить» их, из-за чего любые вынужденные изменения в жизни — переезд, переход на другую работу, расставания — воспринимают как трагедию. Следствием этого и становится обострение болезней желудка, утверждает психолог.
Также в стрессовых ситуациях люди нередко сталкиваются с тошнотой и рвотой, продолжил эксперт.
Среди других негативных эффектов стресса психолог назвал запор, диарею, развитие геморроя.
Как лечить болезни, возникающие из-за психосоматики
По словам Сухинина, если болезнь вызвана психосоматикой, назначенные врачом препараты иногда лишь притупляют симптомы.
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