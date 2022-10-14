Боль в трех областях тела может быть сигналом о повышении уровня холестерина

Ключевая область тела, в которой возникают боли в связи с повышенным уровнем холестерина, – это ноги, констатируют медики из Кивлендской клиники.Высокий уровень холестерина известен как «тихий убийца», поскольку его накопление в артериях часто происходит без заметных внешне симптомов – при этом для человека резко возрастают риск сердечных заболеваний и инсульта. Но иногда сигналом о повышении уровня холестерина становятся болевые ощущения – в особенности, если это боли в ногах.По словам специалистов Кивлендской клиники, скопившийся холестерин может сужать кровеносные артерии, в результате чего ограничивается приток крови к некоторым областям тела. Ноги из-за такого ограничения страдают особенно ощутимо, подвергаясь заболеванию периферических артерий (ЗПА).Эксперты перечислили следующие особенности холестериновой боли в ногах.Обостряется при движении, физических нагрузках..Проходит при отдыхе, прекращении движения.Помимо боли в мышцах ног ощущаются онемение, слабость, тяжесть, усталость.Клиника добавляет, что испытываемая боль может быть достаточно сильной, чтобы ограничивать подвижность человека – он перестает заниматься видами деятельности, которые требуют активной ходьбы или бега.«Жгучая или ноющая боль при ЗПА ощущается в икрах, ступнях и пальцах ног – иногда она может проявляться во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа, заставляя человека искать положение, которое бы облегчило ее», - предупредили медики.Кроме того, холестериновые боли могут ощущаться в других областях тела – бедрах и ягодицах. Если такие боли возникают периодически, нужно записаться на прием к врачу.