Как связаны табачный дым и псориаз

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Дым от сигарет вредит не только окружающей среде, но и ее обитателям. Причем самым неожиданным образом. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США).Third-hand smoke (THS) – в переводе с английского буквально “табачный дым из третьих рук” – это загрязнение табачным дымом, который остался после тушения изделия. Он оседает не только в окружающей среде, но и на волосах, одежде, мебели; в виде твердых частиц – на самых разных поверхностях.Табачный дым может сохраняться в течение многих месяцев даже после прекращения курения. То есть, его нельзя устранить, проветривая комнаты, используя кондиционер. Традиционная домашняя уборка часто не позволяет эффективно удалить табачный дым с поверхностей. Ограничиться курением только в определенных помещениях дома тоже не получится.Американские ученые предположили, что THS может стать причиной возникновения у здорового человека псориаза и контактного дерматита – распространенных кожных заболеваний. Чтобы подтвердить свою гипотезу, они решили провести эксперимент.Десять добровольцев (мужчин и женщин) в возрасте от 22 до 45 лет разделили на две группы. Первая в течение трех часов носила одежду, насквозь пропитанную табачным дымом. Второй группе повезло больше – они получили чистые вещи.Участникам из первой группы предложили тренироваться на беговой дорожке не менее 15 минут в течение каждого часа. Это должно было спровоцировать потоотделение и повлиять на процесс поглощения кожей частичек дыма. Также их попросили сдать кровь и мочу для анализа. Биоматериал собирали до “воздействия”, через три и восемь часов после начала эксперимента, при пробуждении на следующее утро и через 22 часа после первых шагов на дорожке. Лаборантам предстояло выявить белковые изменения и маркеры окислительного стресса, которые мог вызвать сигаретный дым.Вторая группа добровольцев делала все то же самое. С их биологическими образцами сравнивали анализы других участников.Так ученым удалось выяснить, что THS, попадая на кожу человека и проникая в нее, становится триггером для механизмов, связанных с “запуском” воспалительных заболеваний. В моче было отмечено повышение уровня биомаркеров окислительного повреждения. А это в свою очередь может привести к развитию онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний (например, атеросклероза). Воздействие THS на кожу увеличивает окисление ДНК и липидов.Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, надеются, что полученные ими данные будут полезны людям. В частности, в разработке нормативно-правовой базы для избавления общества от проблемы воздействия табачного дыма. Хотя по мнению экспертов ВОЗ, только полный отказ от курения может спасти здоровье людей.