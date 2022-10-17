Куриные яйца не следует считать вредными: кардиолог Ворслов

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Кардиолог Леонид Ворслов убежден, что куриные яйца являются одним из самых полезных и здоровых продуктов в рационе питания.На днях эндокринолог Антон Поляков рассказал в интервью о необычном потенциально вредном свойстве куриных яиц. Медик сообщил, что на продукт может быть аллергия которая не всегда проявляется внешне известными симптомами: например, не провоцирует сыпь или отечность.«Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы», - поделился специалист.Но врач-кардиолог Леонид Ворслов не согласен с мнением о вреде куриных яиц. По его данным, взрослые люди редко страдают непереносимостью яиц. Возникновение аллергии на этот продукт является крайне маловероятным событием.«Куриные яйца – очен полезный продукт, тем более, для людей с хронической усталостью, аутоиммунными заболеваниями», - сказал Ворслов Общественной службе новостей.Медик добавил, что включать яйца в рацион рекомендуется всегда, если имеется дефицит белка, или железа, либо лецитина.