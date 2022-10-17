8 самых эффективных природных антибиотиков

Заменить аптечные антибиотики они не смогут, но защитить организм помогут.Антибиотики нужны для лечения многих инфекций, обойтись без них нельзя. Проблема в том, что бактерии прекрасно адаптируются и развивают устойчивость к этим лекарствам, причём гораздо быстрее, чем люди придумывают новые группы препаратов. Такие резистентные штаммы могут погрузить нас в Средневековье: снова вырастет смертность от инфекций, а операции — даже небольшие, например имплантация зубов, — станут опасны для жизни.Кроме того, антибиотики всё-таки не безобидны. Эти препараты убивают не только вредные бактерии, но и полезные — например, в кишечнике. Это уже не смертельно, но всё равно неприятно, потому что вызывает диарею.Поэтому лучше иметь альтернативные средства, чтобы приберечь антибиотики для ситуаций, когда иначе никак.Совсем отказываться от обычных антибиотиков нельзя. Решение об их назначении или отмене можно принимать только вместе с врачомКакие природные продукты обладают противомикробным эффектомС древности врачи искали растения и продукты, которыми можно вылечить своих соплеменников. Так что какие?то натуральные лекарства опытным путём получилось найти очень давно. Со временем фармакологи смогли точно определить, какие растительные продукты борются с микробами и благодаря каким химическим соединениям крапива останавливает кровь, а болгарский перец избавляет от отёков.1. КуркумаВ куркуме есть лектины, флавоноиды, сапонины и дубильные вещества, которые могут бороться с микробами, например с синегнойной палочкой. Они разрушают клеточную стенку бактерий, а также блокируют выработку нужных этим микроорганизмам ферментов.2. ЭхинацеяИз пурпурной эхинацеи делают добавки, которые помогают иммунитету справиться с инфекциями. Благодаря разным химическим веществам, например полифенолам и алкалоидам, она борется не только против бактерий (листерий, стрептококков, гемофильной палочки), но и против вирусов и грибков, таких как кандида, вызывающая молочницу.3. ИмбирьИмбирь тоже справляется с бактериями и грибками. Он содержит алкалоиды, которые действуют на кишечную палочку и сальмонеллы, подавляют активность бактерий в пародонте (удерживающий аппарат зуба) и даже микобактерий туберкулёза. Также он эффективен против кандиды.4. ГвоздикаВ гвоздике есть эфирные масла и флавоноиды, которые действуют на шигеллы, золотистый стафилококк, кишечную палочку, кандиду и ещё множество микроорганизмов. Бутончики или эфирное масло добавляют в еду, напитки и растворы, например, для полоскания рта.5. ЧеснокБлагодаря своим противомикробным и противовирусным соединениям он борется с множеством бактерий, вирусов и грибков. Причём даже с резистентными штаммами стафилококка. Кроме того, он усиливает действие некоторых антибиотиков.6–7. Клюква и брусникаВ народной медицине их часто советуют при инфекциях мочеполовых путей, потому что они содержат противомикробные компоненты. Например, фенолы. И исследования подтвердили, что клюква и брусника могут быть эффективны для борьбы с кишечной палочкой и золотистым стафилококком.8. МёдОн содержит флавоноиды и фенолы, которые борются с бактериями. В исследованиях натуральный мёд показал антимикробные свойства против золотистого стафилококка, кишечной палочки и хеликобактера, который вызывает гастрит и язвенную болезнь, мешал сальмонеллам проникать в кишечную стенку и помогал лечить раны у лабораторных крыс.Могут ли природные антибиотики заменить лекарстваНет. Есть много заболеваний, которые быстро убьют человека, если он вместо приёма антибиотиков начнёт экспериментировать с куркумой. Если бы продукты, известные нам тысячелетиями, действительно помогали как лекарства, люди бы не гибли тысячами в эру до антибиотиков.Поэтому никогда не заменяйте антибиотики, которые назначил врач, на условные клюкву и гвоздикуКроме того, неизвестно, сколько нужно съесть мёда с чесноком, чтобы помогло. Сейчас исследований недостаточно, чтобы точно сказать, насколько такие продукты эффективны.И всё же природные антибиотики не бесполезны, ведь они могут усиливать традиционное лечение и позволяют обходить защитные механизмы бактерий. Так что вы можете чаще есть эти продукты во время обострения инфекций или для профилактики. Но помните, что это еда, поэтому использовать её нужно по назначению: не стоит экспериментировать и засовывать кусочки чеснока в разные физиологические отверстия.