9 признаков, что ваш организм потратил все свои ресурсы на стресс

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Периодически переживать о делах сердечных или волноваться из-за отметок детей в школе — даже полезно. Кратковременный стресс, если он, конечно, не доводит вас до белого каления и истерики, не опасен. Он слегка подстегнет обмен веществ, мобилизует тело и заставит вашу кровь быстрее бежать по сосудам. Но нужно вовремя «остывать».Если же волнение, паника и страх стали частью вашей жизни — нужно постараться, хотя это и очень трудно, взять себя в руки. Выключить телевизор, устранить из жизни соцсети (хотя бы на неделю), отвлечься на домашние дела. Это нужно вашему телу, чтобы не пострадали сердце, кишечник, мозг и иммунитет. Подробнее о влиянии страха и постоянных переживаний «Доктору Питеру» рассказала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.Мы живем с ним испокон вековМы привыкли использовать термин «стресс» в отрицательном и эмоциональном ключе — как синоним страха, паники, переживаний, перегрузок. Но это не совсем верно, с точки зрения физиологии стресс — это заложенная природой реакция организма на любое воздействие — болезнь, опасность, изменение внешних условий. Это реакция, которая на заре человечества позволила нашим предкам выжить в суровых условиях.Сегодня в нашей жизни все стрессы, которые мы переживаем, можно разделить на две группы — хороший, или «эустресс», и плохой — «дистресс», процесс постепенного саморазрушения из-за постоянных перегрузок. И важно добиться того, чтобы эустресса в жизни было больше, поскольку он созидательный, а дистресса — меньше, поскольку он истощает ресурсы.Хороший стресс поможет взбодритьсяЛюбое событие, которое не относится к нашей ежедневной рутине, — это стресс для организма. Но не все из них однозначно плохие, иногда стресс может даже вылечить нас и буквально «окрыляет». Поэтому важно понимать различия между плохим и хорошим.Типичные примеры эустресса — влюбленность, свадьба, переезд в новый дом, рождение малыша, поступление в институт, повышение по службе. Характерными для такого позитивного стресса будут:Кратковременность его воздействия — событие наступило и на этом волнения закончены.Повышение мотивации и работоспособности.Физически и эмоционально события переносятся легко.Завершение стресса характеризуется расслаблением, возникновение позитивных эмоций не оказывает никакого влияния на здоровье.Плохой стресс угробит здоровьеСовсем иное дело с дистрессом — он может быть как острым, так и хроническим, состояние подавляет активность, снижает работоспособность, ухудшает процесс адаптации — страдает сон, аппетит, возникает недомогание, постоянный страх, стресс, напряжение.В итоге постепенно, если стресс не прекращается, могут страдать иммунная система, сердце, другие внутренние органы — мы разрушаем себя изнутри. Пример этого — тяжелые болезни близких людей, конфликты, потеря работы, разрушение семьи, войны, потеря заработка и т. д.Конечно, страдает психика — работа головного мозга перестраивается на «аварийный режим», но механизм проблем относительно понятен. А вот почему и как страдают внутренние органы и чем может обернуться постоянный страх от просмотра новостей, переживание за близких или перемены в собственной жизни — не всегда понятно.9 проблем со здоровьем из-за страха и стрессаЕсли стресс воздействует более 3–5 суток и резервные возможности постепенно исчерпываются, у большинства людей в той или иной степени проявляются следующие симптомы:Вегетососудистые расстройства — дрожь тела, приступы потливости, головные боли, быстрое утомление, похолодание рук и ног. Учащенное сердцебиение, боли в области груди, в проекции сердца.Скрип зубами, напряжение мышц лица и тела.Нарушения пищеварения с приступами кишечных колик, запорами или диареей, тошнотой.Расстройства пищевого поведения в виде анорексии или приступов обжорства (попытки заесть стресс).Частые респираторные или кишечные инфекции, которые могут быть затяжными.Эмоциональные «качели» с плаксивостью, вспышками гнева, апатией, тревожностью, агрессией, замкнутостью, пессимизмом.Снижение полового влечения и временные проблемы в интимной жизни.Нарушения сна — с поверхностным сном, бессонницей, нарушениями циркадных ритмов.Когнитивные расстройства — снижение концентрации, рассеянность, провалы в памяти.Почему тело так страдает?Это связано с действием гормонов, выделяемых при страхе и стрессе, — адреналина, кортизола, норадреналина. Избыточный синтез этих соединений надпочечниками приводит организм в состояние «повышенной боеготовности» с активным расходованием ресурсов, запасы которых в условиях стресса почти не пополняются.В итоге страдает кроветворение и работа печени по синтезу белков, что отражается на работе иммунной системы — клетки крови расходуются на «залатывание дыр» в организме и не могут эффективно справляться с патогенами. Снижение синтеза белков печени уменьшает защиту от вирусов.В свою очередь любая инфекция — это дополнительный стресс, который буквально «выжимает» оставшиеся силы организма. Возникают проблемы со здоровьем, которые увеличиваются как снежный ком. В итоге можно заработать хронические воспаления почек, печени, сахарный диабет, гипертонию и даже опухолевые патологии.