Косметолог Парфененкова назвала синяки под глазами симптомом множества болезней

Косметолог, дерматовенеролог Ирина Парфененкова рассказала причины появления синяков под глазами. По словам медика, этот симптом может сигнализировать о многих болезнях.Эксперт подчеркнула, что возникновение синяков под глазами не изучены в полной мере, а потому их нельзя рассматривать как ключевой симптом того или иного недуга. Однако существуют болезни, которые сопровождают изменения под нижним веком.Так, сочетание синяков под глазами с повышенной утомляемостью, вялостью, апатией, необъяснимым набором веса, а также скованностью в суставах может сигнализировать о гипотиреозе.Кроме того, цвет кожи под глазами может меняться при недугах сердечно-сосудистой системы или почек. Если пациента также мучают признаки расстройства пищеварения, нужно обследовать желудочно-кишечный тракт.При этом медик отметила, что синяки под глазами могут быть вызваны и другими причинами:"Провоцируют появление синяков под глазами травмы кровеносных сосудов, аллергия, неправильно подобранная косметика".Кроме того, темные круги могут быть следствием неправильного образа жизни:"Постоянный стресс, переутомление, недостаток сна, длительное нахождение перед экранами гаджетов, а также неправильный образ жизни с несбалансированным питанием, дефицитом витаминов, обезвоживанием и вредными привычками также увеличивают риск появления синяков".