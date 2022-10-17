Косметолог Парфененкова назвала синяки под глазами симптомом множества болезней
Эксперт подчеркнула, что возникновение синяков под глазами не изучены в полной мере, а потому их нельзя рассматривать как ключевой симптом того или иного недуга. Однако существуют болезни, которые сопровождают изменения под нижним веком.
Так, сочетание синяков под глазами с повышенной утомляемостью, вялостью, апатией, необъяснимым набором веса, а также скованностью в суставах может сигнализировать о гипотиреозе.
Кроме того, цвет кожи под глазами может меняться при недугах сердечно-сосудистой системы или почек. Если пациента также мучают признаки расстройства пищеварения, нужно обследовать желудочно-кишечный тракт.
При этом медик отметила, что синяки под глазами могут быть вызваны и другими причинами:
"Провоцируют появление синяков под глазами травмы кровеносных сосудов, аллергия, неправильно подобранная косметика".
Кроме того, темные круги могут быть следствием неправильного образа жизни:
"Постоянный стресс, переутомление, недостаток сна, длительное нахождение перед экранами гаджетов, а также неправильный образ жизни с несбалансированным питанием, дефицитом витаминов, обезвоживанием и вредными привычками также увеличивают риск появления синяков".
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