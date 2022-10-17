Несчастье может «старить» некоторых людей больше, чем вредные привычки

Ученые всего мира пытаются использовать искусственный интеллект для создания нового типа «часов», которые смогут измерять ваш истинный биологический возраст. Недавняя попытка добавила к этому психологические факторы и сделала несколько интригующих прогнозов. Первоначальные тесты показывают, что влияние психических заболеваний может иногда перевешивать воздействие физических заболеваний и привычек.Хронологический возраст основан на времени рождения, но родившись в одно время, люди не могут быть одинаково здоровы. Измеряя определенные аспекты физического здоровья человека, такие как микробиом кишечника или маркеры воспаления в крови, исследователи надеются когда-нибудь предсказать, насколько человек «молод» или «стар» в биологических годах.Если прогноз окажется точным, это может помочь экспертам понять, почему одни люди стареют быстрее, чем другие, и какие факторы образа жизни способствуют этому процессу старения.Но есть ключевой компонент человеческого здоровья, который отсутствовал в предыдущих попытках подзавода часов: психическое и эмоциональное состояние.В 2021 году многолетнее исследование среди 2,3 миллиона новозеландцев выявило тесную связь между психическими расстройствами и возникновением физических заболеваний и смертью.Другое исследование того же года показало, что проблемы с психическим здоровьем в анамнезе связаны с ускоренным старением в среднем возрасте. Более того, этот эффект старения возник за много лет до появления других возрастных заболеваний.Обобщив эти результаты, исследователи из США и Гонконга разработали компьютерный алгоритм для создания новых часов старения, которые включают в себя несколько психологических факторов здоровья и биомаркеров крови.Они обучили алгоритм на данных почти 5000 здоровых взрослых из набора данных China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS), который включает только участников в возрасте 45 лет и старше, а затем протестировали его на данных еще 7000 человек.Это первый раз, когда исследователи настроили часы старения исключительно на такой большой китайской когорте (большинство исследований проводится на западных популяциях), и они также одними из первых включили стрессоры психического здоровья.В конечном итоге авторы обнаружили, что психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, добавляют к биологическому возрасту человека 1,65 года. Эффект превышал другие индивидуальные демографические характеристики, включая пол, жилую площадь, семейное положение и статус курения.«Мы делаем вывод, что психологическую составляющую нельзя игнорировать в исследованиях старения из-за ее существенного влияния на биологический возраст», — пишут авторы исследования.Данные о психологическом благополучии участников были основаны на восьми чувствах: беспокойство, одиночество, несчастье, рассеянность, беспокойство, депрессия, безнадежность или страх. Это упрощенная версия психического здоровья, но, во всяком случае, это сделало бы предсказания биологических часов более консервативными.Когда часы были протестированы специально на больных людях, в том числе на людях, живущих с раком, заболеваниями сердца, заболеваниями печени, легких или инсультом, они точно предсказали, что они были старше, чем их коллеги в основной, здоровой когорте.Но влияние этих условий на прогнозируемый возраст не превышало 1,5 лет. Это немного меньше, чем совокупное влияние всех психологических переменных вместе взятых, которые, согласно алгоритму, ускорили старение на 1,65 года. Тем временем курение само по себе добавило около 1,25 года старения.Это не означает, что алгоритм обнаружил, что курение менее опасно для здоровья, чем депрессия или одиночество; курение остается одним из ведущих факторов риска развития многих видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.Но, судя по предсказаниям часов, может случиться так, что если неженатый человек (что добавляет 0,59 года старения) редко чувствует себя счастливым (добавляет 0,35 года), часто чувствует себя безнадежным (добавляет 0,28 года) и испытывает проблемы со сном (добавляет 0,44 года), что может иметь большее влияние на их здоровье, чем курение само по себе.Авторы говорят, что их результаты демонстрируют, что вредное влияние низкого психологического благополучия имеет очень большое значение.«Таким образом, — заключают они, — укрепление психического здоровья можно рассматривать как потенциальное омолаживающее вмешательство с возможными преимуществами наравне с более осязаемыми физиотерапевтическими подходами».