Врач: храп говорит о высоком риске смерти во сне

Наличие храпа определенным образом связано с риском смерти для человека во сне – об этом сообщила в интервью ЛОР-врач Ольга Мальченко.Медик рассказала о существовании разных видов храпа.«Храп может возникнуть при нарушении носового дыхания вследствие заболеваний в полости носа, полипов, кисты, искривления перегородки, хронического тонзиллита, лишнего веса», - перечислила Мальченко, беседуя с Ura.ru.Врач добавила, что храп может мешать человеку полноценно высыпаться, впоследствии у него возникают приступы сильной дневной сонливости, падение энергии и тонуса, снижение работоспособности. В случае осложненного храпа может развиться артериальная гипертензия, появляется повышенное внутричерепное давление.Самым опасным является храп, при котором происходят остановки дыхания. По словам Мальченко, люди с таким храпом подвержены высокому риску смерти во сне.«Это одна из самых частых причин смерти человека во сне», - сказала специалист о храпе с остановками дыхания.