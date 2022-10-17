Ученые объяснили, почему поздний прием пищи способствует увеличению веса

Люди, которые стремятся похудеть, давно знают, что следует избегать ночных перекусов. Множество исследований показывает, что ночные приемы пищи напрямую связаны с увеличением массы тела и повышенным риском ожирения. Однако, почему это происходит, мало кто пытался выяснить.Американские ученые попытались заполнить этот пробел. Они обнаружили, что прием пищи на четыре часа позже обычного фактически изменил многие физиологические и молекулярные механизмы, способствующие увеличению веса. Их работа дополняет другое недавнее исследование, в котором было обнаружено, что прием пищи в начале дня более полезен как для аппетита, так и для контроля веса тела.В рамках исследования ученые попросили испытуемых следовать двум разным графикам приема пищи, каждый в течение шести дней. В первом протоколе участники принимали пищу в начале дня, причем последний прием пищи был примерно за шесть часов и 40 минут до сна. Во втором протоколе участники съедали все свои ежедневные приемы пищи примерно через четыре часа. Это означало, что они пропускали завтрак и вместо этого обедали, ужинали и еще раз ужинали. Их последний прием пищи был только за два с половиной часа до сна.Исследование проводилось в контролируемой лаборатории, что гарантировало, что участники в каждой группе придерживались одинаковой диеты, и что все их приемы пищи проходили через равные промежутки времени с интервалом около четырех часов.Чтобы понять, как поздний прием пищи влияет на организм, исследователи специально рассмотрели три различных показателя, связанных с увеличением веса:- влияние аппетита,- влияние времени приема пищи на расход энергии (сожженные калории),- молекулярные изменения жировой ткани.Аппетит измеряли двумя методами. Первый метод заключался в том, чтобы участники оценивали свое чувство голода в течение дня. Второй метод заключался в сборе образцов крови для определения уровня гормонов, регулирующих аппетит, в крови участников, таких как лептин (который помогает нам чувствовать себя сытыми) и грелин (который заставляет нас чувствовать себя голодными). Эти гормоны оценивались ежечасно в течение 24-часового периода в течение третьего и шестого дня каждого испытания.Для оценки влияния времени приема пищи на ежедневный расход энергии использовался метод, называемый «непрямая калориметрия». Это измеряет как количество кислорода, которое человек использует, так и количество углекислого газа, который он производит. Так исследователи могут оценить, сколько калорий организм человека использует в течение обычного дня.Чтобы изучить, как поздний прием пищи влияет на то, как организм откладывает жир на молекулярном уровне, исследователи провели биопсию жировой ткани, взятой из брюшной полости половины участников.Команда обнаружила, что по сравнению с ранним приемом пищи, поздний прием пищи не только усиливал субъективное чувство голода на следующий день, но также увеличивал соотношение гормонов «голода» в крови — несмотря на то, что участники придерживались одинаковой диеты в обоих протоколах.Поздний прием пищи также привел к снижению количества сожженных калорий на следующий день. У участников, которым сделали биопсию жировой ткани, поздний прием пищи также вызывает молекулярные изменения, способствующие накоплению жира.В совокупности эти результаты показывают, что поздний прием пищи приводит к ряду физиологических и молекулярных изменений, которые со временем могут привести к увеличению веса.Ученые отмечают, что, хотя еще не до конца понятны все механизмы, лежащие в основе того, почему ночные приемы пищи способствуют увеличению веса, исследование показывает, что это, вероятно, является результатом совместной работы многих факторов.Одна из теорий того, почему поздние приемы пищи вызывают увеличение веса, может быть связана с циркадным ритмом. Человеческое тело имеет естественный циркадный ритм, который контролируется мозгом, чтобы влиять на нормальные приливы и отливы гормонов. Он особенно чувствителен к дневному свету и приему пищи.Время приема пищи неразрывно связано с циркадными ритмами человека, поскольку мы обычно спим, когда темно, и едим, когда светло.Если же есть поздно, это может нарушить естественный циркадный ритм, вызывая нарушение сигналов голода в организме и то, как он использует калории и откладывает жир. Однако до сих пор эта связь была показана только в исследованиях на животных.Ученые пояснили, что, поскольку новое исследование было проведено только с ограниченным числом участников и в течение довольно короткого промежутка времени, потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять, являются ли эти изменения только временными, и какое влияние может оказать длительное ночное питание на этот вес.Это исследование дополняет растущее количество данных, показывающих, насколько важным может быть время приема пищи, когда речь идет о массе тела.