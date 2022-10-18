Как никотин лишает женщин эстрогена

Эстроген – один из важнейших гормонов, оказывающих прямое влияние на здоровье женщины. Он отвечает за менструальный цикл, здоровье сердца, сосудов, костей, работу мозга, а также влияет на состояние кожи. Более того, эстроген способен регулировать уровень плохого и хорошего холестерина, образование тромбов и состояние стенок сосудов.Однако многие женщины блокируют выработку эстрогена всего одной вредной привычкой – курением. Подробнее о том, как зависимость от никотина влияет на данный гормон.Молекулярные биологи из Европейской коллегии нейропсихофармакологии провели исследование. Они ввели в кровь десяти молодых девушек молекулы, которые соединились с ферментами, производящими гормоны. Далее их "подсветили" радиоактивными метками, чтобы отследить, как никотин влияет на них и на активность мозга.Как выяснилось, никотин даже в минимальных дозах снижает концентрацию фермента CYP19A1, который ответственен за производство молекул полового гормона эстрогена. Эти изменения отразились на таламусе – отделе, в котором мозг анализирует, отбирает и передает в кору сигналы, получаемые от всех органов чувств.Что любопытно, исследования, сделанные ранее, не выявили связи между курением и проблемами в работе гормональной системы женщин. Вот почему новые данные удивили экспертов:"Существуют большие различия в том, как курение влияет на поведение мужчин и женщин. Как правило, последние хуже реагируют на заместительную терапию, чаще начинают повторно курить, и при этом у них чаще развиваются болезни, связанные с курением. Понимание того, как никотин воздействует на гормональную систему, поможет нам раскрыть причины этих различий",– заключила соавтор исследования Эрика Комаско.