Ученые рассказали о побочных эффектах употребления тыквенных семечек

Тыквенные семечки – это природный и недорогой продукт, умеренное и правильное употребление которого предупреждает возникновение различных заболеваний.Тыквенные семечки богаты такими полезными веществами, как цинк, железо, кальций и магний. По словам специалистов, регулярное употребление семечек позволит не только укрепить иммунитет, но снизить риск развития онкологических заболеваний.Согласно результатам исследования, тыквенные семечки содержат лигнаны – полифенолы, которые снижают риск образования рака молочной железы.Кроме того, небольшая порция семечек перед сном поможет расслабиться и скорее уснуть. Их можно использовать в различных блюдах, например салатах или в тыквенном супе.Однако чрезмерное употребление данного продукта приводит к газообразованию и дискомфорту в желудке. Эксперты портала EatThisNotThat отмечают, что если тыквенные семечки плохо пережевывать, то они могут повредить горло и пищевод.