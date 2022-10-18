5 простых упражнений для глаз, которые помогут снять усталость

От очков вы не избавитесь, но пользу себе принесёте.Несмотря на то, что 90% внешней информации человек получает через зрение, глаза отдыхают только когда человек спит. Глаза находятся в напряжении на протяжении всего дня – во время езды на автомобиле, при работе за компьютером, при чтении, во время просмотра телепередач. Все эти действия утомляют глаза, в результате чего накапливаются различные проблемы.Может ли гимнастика для глаз улучшить зрениеНет. Обещания забыть про очки не имеют ничего общего с реальностью. Дело в том, что упражнения могут действовать только на глазодвигательные мышцы, а проблема при самых распространённых диагнозах обычно в другом:близорукость и дальнозоркость развиваются при неправильной форме глазного яблока или нарушениях оптических свойств внешней оболочки глаза — роговицы;астигматизм появляется из?за неправильной формы хрусталика или роговицы;катаракта — это помутнение хрусталика;глаукома — это повышенное внутриглазное давление;пресбиопия развивается из?за увеличения жёсткости хрусталика;дегенерация жёлтого пятна происходит из?за гибели клеток в нём, и так далее.Да, есть специальная зрительная терапия, которую проводят офтальмологи или оптометристы, для детей с косоглазием. В этом случае нужно как раз наладить работу мышц, поэтому глаза по?разному напрягают с помощью упражнений, прикрывают один экраном и используют тренировочные очки. Но ничего общего с курсами в интернете у этой методики нет.Нужно ли делать упражнения для глазДа, особенно если вы много времени проводите за компьютером. Если добросовестно тренировать глазодвигательные мышцы каждый день во время интенсивного напряжения, можно отсрочить покупку линз и очков. Кроме того, упражнения помогают снять неприятные симптомы усталости: сухость в глазах, нечёткость зрения и головную боль.Как правильно делать гимнастику для глазКаких?то особых секретов, которые можно было бы продавать как авторскую методику, здесь нет. Нужно давать глазам разные задачи, а не восемь часов рабочего времени смотреть в одну точку на экране. Поэтому, чтобы глаза не перенапрягались во время работы, главное — соблюдать правило 20–20–20: каждые 20 минут нужно делать перерыв в 20 секунд и смотреть на объекты в 20 футах (6 метрах) от себя.Какие упражнения для глаз можно делать домаДаже самые простые упражнения могут снять напряжение с глаз. Их нужно выполнять, сидя на удобном стуле, чтобы ноги касались пола.1. Изменение фокусаДержите указательный палец в нескольких сантиметрах от лица на уровне глаз и смотрите на него.Медленно начните отводить палец от лица, сохраняя концентрацию.Отвлекитесь и посмотрите вдаль на несколько секунд.Снова сосредоточьтесь на пальце, медленно перемещая его обратно к глазам.Опять отвлекитесь и посмотрите вдаль.Повторите это упражнение три раза.2. Ближний и дальний фокусРасположите большой палец примерно в 30 см от лица.Смотрите на него 15 секунд.Отвлекитесь и посмотрите на что?то на расстоянии в несколько метров.Снова сосредоточьтесь на большом пальце.Повторите это упражнение пять раз.3. ВосьмёркаСосредоточьтесь на точке на полу примерно в 3 м от вас.Нарисуйте глазами восьмёрку вокруг этого места.Продолжайте обводить восьмёрку 30 секунд, затем поменяйте направление.4. ЗарядкаЗакрытые глаза постепенно поднимите, как будто хотите что?то увидеть на потолке, а затем так же плавно опустите. Повторите три раза.Теперь переведите закрытые глаза сначала вправо, потом влево. Повторите три раза.5. Слежение за предметомВозьмите любой лёгкий предмет, который удобно лежит в руке, например карандаш:Держите его на расстоянии вытянутой руки напротив переносицы.Медленно двигайте карандаш к носу, стараясь сохранять его единый образ.Продолжайте подносить карандаш к себе, пока он не начнёт двоиться в глазах.Переместите карандаш обратно в точку, где он появился как единое изображение.Повторите 20 раз.Как ещё можно уменьшить зрительное напряжениеЗрительное напряжение чаще всего возникает, когда глаза вынуждены интенсивно трудиться. Например, у водителей во время долгой дороги, у людей, которые работают с микроскопами и другими оптическими приборами, и, конечно, у тех, кто много времени проводит за компьютером. Вот несколько способов помочь своим глазам не перенапрягаться.Наладьте освещениеСмотреть в яркий экран или читать в темноте вредно, потому что так глаза сильнее напрягаются. Но и при ярких лампах смотреть в монитор не стоит. Лучше использовать мягкое освещение, чтобы свет не попадал прямо в глаза, и выбирать дисплеи с антибликовым покрытием.Правильно обустройте рабочее местоВерхняя часть монитора в идеале должна находиться на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки. Если высоты подставки не хватает, попробуйте подложить под неё книги или повесьте экран на кронштейн на нужную высоту.Постарайтесь меньше времени проводить за экранамиОсобенно в свободное время. В рабочее же не забывайте делать перерывы каждые 20 минут. И контролируйте детей: они ещё не понимают, когда настал момент отдохнуть.Чаще моргайтеПри моргании выделяются слёзы, которые нужны для увлажнения глаз. Но за компьютером люди забывают моргать. Поэтому нужно следить за собой и иногда заставлять себя хорошенько проморгаться.Используйте капли с искусственной слезойТакие препараты увлажняют, смазывают и смягчают внешнюю оболочку глаза — роговицу. Безрецептурные капли можно использовать столько раз в день, сколько хочется.Улучшите качество воздухаЧтобы глаза не уставали, воздух должен быть увлажнённым, в комнате не должно быть сквозняков и дыма от сигарет. Иногда достаточно просто пересесть от кондиционера или двери, чтобы глазам уже стало лучше. Также можно включать увлажнитель.Подберите подходящие очкиЕсли вы носите очки или линзы, вы можете обсудить с офтальмологом специальные виды, которые предназначены для долгого нахождения за компьютером. Например, варианты с особым покрытием.