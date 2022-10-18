Почему глаз дёргается и что значит этот симптом?

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Подёргивание глаза хоть раз в жизни случалось у каждого. Но если это состояние стало вашим частым спутником, есть повод задуматься.О миокимии, или подергивании глаза, знает каждый. Жители стран бывшего СССР даже шутливо говорят «у меня аж глаз задергался», передавая таким образом максимальную эмоциональную окраску ситуации. Но знаем ли мы, почему это происходит?Нервы — главная причинаКак правило, подергивание верхнего или нижнего века объясняется сбоем в работе нервной системы. Чаще всего это неприятное чувство возникает быстро, но так же быстро проходит. Совсем другое дело, если это состояние становится навязчивым и регулярным.Глазной тик — не то же самое, что подергивание, отмечает Екатерина Абрамова, врач-невролог и руководитель Клиники боли Первой градской больницы. Во время глазного тика веко сокращается полностью или усиленно моргают оба глаза. Подергивание же возникает на фоне стресса или переутомления, после системного отсутствия нормального сна, и очень редко имеет серьёзную опасную причину.УсталостьВеко может начать дергаться после длительного сидения за компьютером или продолжительного чтения книги, усталости глаз после экранов гаджетов. В этот момент мышцы, которые двигают глазное яблоко, поднимают и опускают веко, а также круговая мышца, которая зажмуривает глаз, переутомляются. Напрягаются мышцы лба и прочая лицевая мускулатура. В связи с этим нарушается синтез нейромедиаторов (серотонина, дофамина, адреналина и т.п.) в нервах, которые за эти мышцы отвечают. В результате и возникают подёргивания.Усталость и стресс также провоцируют нарушение в синтезе и обмене нейромедиаторов. Поэтому стоит не выспаться, понервничать или перетрудиться на работе — вполне может начать подергиваться веко.Нужно ли спешить к врачу, если дёргается глаз?В таком случае, если отсутствуют какие-либо другие подозрительные симптомы и человек чувствует себя хорошо, нет повода обращаться к врачу. Подергивания пройдут, как только нормализуется сон и придет в порядок нервная система. Попробуйте употреблять меньше кофеиносодержащих напитков (кофе и крепкий чай), проводить меньше времени перед экраном компьютера и чаще прогуливаться на свежем воздухе.Воздействие лекарствНекоторые препараты из группы нейролептиков или ноотропов могут провоцировать подергивания глаз. Если вы принимаете какие-то лекарства, перечитайте инструкцию к ним. Возможно, у них есть побочные эффекты.Когда нужно показаться врачу при дёргающемся глазе?Если помимо подергиваний века присутствуют повышенная температура и общее ухудшение самочувствия, советуем обратиться ко врачу. Миокимии могут возникать на фоне нарушения функции щитовидной железы, дефицита некоторых витаминов, сопровождать конъюнктивит и другие заболевания. Если помимо века подергивается еще и часть лица (к примеру, угол рта) и сами подергивания становятся более продолжительными и болезненные, стоит обязательно обратиться к неврологу.