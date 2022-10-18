Вы рискуете умереть от рака, если не откажетесь прямо сейчас от этих вещей

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Академик Давид Заридзе назвал четыре фактора, которые присутствуют в нашей повседневной жизни. Они ответственны более чем за половину случаев злокачественных опухолей.Врачи не устают повторять, что многие болезни — это в основном результат нашего образа жизни. Мы сами становимся причиной проблем со здоровьем, вплоть до развития рака. Если избавиться или хотя бы ограничить себя в некоторых привычках, результат не заставит себя ждать. Причем поможет это и предупредить развитие болезни, и улучшит прогнозы, если диагноз уже поставлен.«Доктор Питер» поговорил с онкологом, президентом Противоракового общества России Давидом Заридзе о том, что можно сделать прямо сейчас, чтобы снизить риск рака.Президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.— Основная группа предотвратимых факторов, которые ответственны более чем за половину случаев злокачественных опухолей, это: курение, опасное потребление алкоголя, вирусы, избыточный вес, — объяснил Давид Заридзе. — Если отказаться или значительно ограничить эти факторы, то мы сможем предотвратить более половины смертей от разных видов рака.Страх прививокВирус папилломы человека (ВПЧ) — причина развития рака аногенитальной зоны (промежности. — Прим. ред.) у мужчин и женщин, а также полости рта и глотки. Вирус гепатита В может быть триггером первичного рака печени.— Эти опухоли мы можем предотвратить вакцинацией, — рассказал «Доктору Питеру» академик Заридзе. — И конечно, образом жизни, так как они передаются половым путем и через кровь.По мнению эксперта, вакцинация позволит избавиться или существенно снизить целую группу раков:шейки матки;влагалища;вульвы;анального канала;полового члена;полости рта и глотки.— Необходимо ввести в национальный календарь прививок вакцинацию подростков, — рекомендует способ защиты онколог. — Существует несколько вакцин, в том числе скоро будет выпущена российская.Вакцинация работает уже в 200 странах мира. Великобритания, Финляндия, Норвегия, Швеция начали вакцинировать девочек в возрасте 12–15 лет в 2006–2007 годах.— Прошло 15 лет, уже есть результаты, на основании которых можно сказать, что вакцинация снижает заболеваемость, — говорит президент Противоракового общества России. — И других способов защититься нет, разве что полный отказ от половых отношений в любом виде.По результатам исследований, которые проводили в России, если привить девочек, рожденных с 2009 по 2018 год, а это 24 миллиона человек, можно предотвратить 380 тысяч случаев рака шейки матки и 110 тысяч смертей от него.Кстати, вакцину рекомендуют и женщинам до 45 лет — она не защитит полностью, но значительно снизит риски.Вредные продуктыЧрезмерное питание — проблема нашего времени.— Люди едят много, неправильно, высококалорийную пищу, — говорит Давид Заридзе. — Калории не сжигаются, потому что человек ведет неактивный образ жизни. В итоге колоректальный рак по количеству заболевших вышел на первое место в России.Также избыточный вес может быть причиной рака молочной железы, желчного пузыря и других менее частых форм рака. И защитить себя, снизить риск можно довольно просто — есть менее калорийную пищу, больше двигаться.— Но сколько бы мы ни доводили до людей информацию, это очень трудная область, — признает президент Противоракового общества России.По крайней мере, надо постараться снизить в рационе содержание обработанных мясных продуктов. Их признали канцерогенами и включили в группу «1а».— Конечно, в России не привыкли жить без колбасы, мы были колбасным народом, — признает Давид Заридзе. — Но все же стоит этот продукт минимизировать, хотя, если это возможно, то и вообще исключить.Также в «черном списке» красное мясо: говядина, баранина, свинина.— Стоит есть больше мяса птицы: курицы, индейки, а также рыбу и овощи, — рекомендует онколог. — Но не надо усложнять жизнь. Ешьте много доступных и недорогих овощей и фруктов — капусту, яблоки…Ну и конечно, очень важная рекомендация — двигаться больше, не обязательно отправляться в зал. Ходите — этого достаточно.КурениеКак бы курильщики ни пытались успокоить себя или убедить в безопасности привычки, курение — это признанный, доказанный канцероген группы «1а». В странах, где ведется длительно статистика по заболеваемости раком, проследили динамику развития болезни.— В начале 20-го века в Британии рак легкого был очень редким заболеванием, в 50-е годы он стал самым частым, заболеваемость достигла астрономических цифр, — рассказал «Доктору Питеру» Давид Заридзе. — И именно в этот момент курили 70–80 процентов британских мужчин. Благодаря принятым мерам количество курящих удалось снизить, снизилась и заболеваемость. Это прекрасные доказательства вреда курения, лучше и не бывает.В Великобритании благодаря принятой программе по отказу от курения удалось снизить количество случаев 15 форм рака, среди них: рак легкого, полости рта, гортани, глотки, пищевода. И все они полностью или частично вызваны курением.Кампании также сработали в США и Франции. А вот в России была парадоксальная ситуация в 90-е годы. Количество курильщиков не снижалось, а только росло, однако заболеваемость раком легкого стала падать.— С 1996 по 2006 год в России продажа сигарет выросла более чем вдвое, с 200 миллиардов штук до 450 миллиардов, соответственно выросло и число курящих, — говорит Давид Заридзе. — При этом заболеваемость раком легкого снижалась. Дело было в том, что в советских сигаретах содержалось большое количество смол. По нашей рекомендации, смолы в сигаретах ограничили, ввели предельно допустимые концентрации — было 30 мг на сигарету, потом снизили до 15 мг, а далее — до 12 мг. Это и привело, собственно, к снижению заболеваемости и смертности от рака легкого на 48 процентов, что сохранило жизни полумиллиону россиян, которые в противном случае умерли бы от рака легкого.Этот уникальный отечественный опыт доказывает, что концепция снижения вреда работает. Растет количество курильщиков, но снижается канцерогенность сигарет.— Сейчас курят 47 процентов мужчин, и этот показатель не меняется с 2016 года, количество курящих женщин снижалось, но в этом году мы опять наблюдаем рост до 21 процента, — приводит данные статистики Давид Заридзе. — Картина не очень приятная — это провал противотабачной кампании в нашем государстве. То, что растет потребление среди женщин, — и вовсе скандал.При этом онколог считает неправильным пугать людей. Россияне — народ образованный, и только аргументированные рекомендации заставят их отказаться от курения.— Тем не менее некоторые курильщики самостоятельно, усилием воли, не могут бросить курить, им нужно помочь, лечить от никотиновой зависимости. Причем, как и другие болезни, а никотиновая зависимость — это болезнь, ее надо лечить по ОМС, то есть бесплатно. Лечение должно проводиться под наблюдением психолога, — считает Давид Заридзе.По мнению эксперта, промежуточным звеном между курением и полным отказом от него могут быть электронные системы доставки никотина. Не какая-то «дрянь из подворотни», а легальный, зарегистрированный продукт.И еще один важный момент, на котором заострил внимание онколог: бросать курить никогда не поздно!— При отказе от курения после постановки онкологического диагноза — рака легкого или рака почки — значительно улучшается прогноз, растут показатели выживаемости, снижается смертность, — говорит Давид Заридзе. — Больные раком легкого, которые бросили курить, живут на два года дольше, чем если бы они продолжили курить. Больные с диагнозом рак почки — живут дольше на три года. Поэтому лечение онкологических больных должно сопровождаться рекомендациями отказаться от курения.При этом онкологический больной особенно нуждается в никотинзамещении, так как, учитывая его, прямо скажем, тяжелое психологическое состояние, отказ от курения самостоятельно, усилием воли, для него маловероятен.Алкоголь— В 90-х смертность в России от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, внешние причины, то есть несчастные случаи на транспорте, отравления, самоубийства, убийства и так далее, выросла колоссально! — рассказал Давид Заридзе.Она была выше во много раз, чем в развитых странах. Умерло на 2,5 миллиона человек больше ожидаемой смертности в этот период.— Мы провели уникальное многокомпонентное популяционное эпидемиологическое исследование, уникальное как в рамках России, так и мира, — рассказал «Доктору Питеру» онколог. — Оно включало ретроспективное исследование причин смерти 150 тысяч умерших, проспективное когортное исследование более 200 тысяч здоровых мужчин и женщин, которых мы прослеживаем и по сей день, и 25 тысяч судебно-медицинских вскрытий.Анализ всех этих исследований показал, что больше половины смертей (59 процентов) молодых мужчин в возрасте 15–59 лет вызваны опасным употреблением алкоголя.— Данные были опубликованы в 2009 и 2012 годах в The Lancet, — рассказал врач. — Их заметили, и благодаря этому в России приняли концепцию снижения алкоголизации населения.Со снижением потребления алкоголя начала резко снижаться и смертность. И до сих пор этот процесс в стране продолжается. Был небольшой рост в период ограничений, связанных с ковидом, но потом все выровнялось.Мы сохранили жизнь 3,5 миллиона россиян, в основном молодым мужчинам, которые бы в противном случае умерли от опасного потребления алкоголя, умерли, не дав потомства, а это еще несколько миллионов неродившихся детей.Когда речь идет о влиянии алкоголя на развитие серьезных заболеваний, врачи аккуратно говорят, что лучший вариант — совсем бросить пить. Но так как застолья — часть нашей культуры, то можно допустить некий минимум алкоголя, который условно можно считать безопасным. Например, кружку пива, бокал вина или 25 граммов крепкого алкоголя в день, но не каждый день.— Риск целиком не уйдет, но значительно снизится, — говорит Давид Заридзе. — И отказываться от алкоголя никогда не поздно, правда чем позже это произойдет, тем ниже будет эффект.Как обнаружить рак на ранних стадияхВ России и во всем мире сейчас идут исследования возможных вариантов тест-систем, которые бы позволили по крови определить развитие рака на начальных стадиях.— Исследования по идентификации биологических маркеров рака в крови для ранней диагностики и мониторинга заболевания, несомненно, перспективны, — объяснил «Доктору Питеру» президент Противоракового общества России, онколог, академик Давид Заридзе. — Один из изучаемых подходов — выявление опухолевой свободно циркулирующей ДНК (сцДНК) или фрагментов опухоли в плазме крови. Этот метод доказал свою перспективность для мониторинга течения заболевания. Но что касается ранней диагностики, на мой взгляд, выявление в плазме опухолевой сцДНК малоприменимо.Ранняя диагностика — это поиск маленькой опухоли, вероятность некроза которой маловероятна. Фрагменты попадают в кровоток в результате распада опухоли. Но пока опухоль маленькая, она хорошо снабжается кровью. В ней развиваются сосуды, опухолевый ангиогенез работает.Чем больше становится опухоль, тем больше вероятность некроза ее тканей, так как сосудистая сеть перестает поспевать за развитием. Тогда и появляется вероятность, что ДНК опухоли попадут в кровоток. То есть в крови частицы обнаружатся, когда заболевание находится уже далеко не на ранней стадии. Но для этого есть другие, более испытанные методы.— Для ранней диагностики рака необходимо использовать методы скрининга с доказанной эффективностью, — считает академик Заридзе. — Это маммография, КТ легких у курильщиков, тест на скрытую кровь для ранней диагностики полипов и рака толстой кишки или колоноскопия, цитологический скрининг рака шейки матки, мазок на вирус папилломы человека (ВПЧ).Но то, что делается в рамках нашей диспансеризации, лишь отдаленно напоминает процедуры скрининга, рекомендованные ВОЗ, которых придерживаются во всем мире.— Перечисленные методы скрининга доказали свою эффективность как в клинических исследованиях, так и на практике, — говорит Давид Заридзе. — Но насколько они эффективны при нашей диспансеризации, никто не доказал и не хочет доказывать. Критерий эффективности скрининга — снижение смертности, а не повышение выявляемости, которое нам преподносят как доказательство эффективности онкологического компонента диспансеризации.Эксперт уверен, что только научно обоснованные методы профилактики и скрининга могут привести к желаемому результату — снижению онкологической заболеваемости и смертности и, соответственно, к увеличению продолжительности жизни.