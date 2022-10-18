Сколько чашек чая надо выпивать в день, чтобы защитить организм от диабета

Чай — это не только вкусный напиток, который многие так любят. Оказывается, определенное количество чашек чая в день может понизить риск развития сахарного диабета.Наверное, сложно найти дом, в котором не было бы чая — этот напиток уже давно стал одним из любимых и у взрослых, и у детей. Некоторые выпивают чашечку чая за завтраком, кто-то не может себе представить посиделок с друзьями или родными без кружки ароматного напитка, а кто-то заваривает чай по несколько раз в день и выпивает за сутки 1–2 литра.Оказывается, ярые любители чая делают все правильно: чем больше ароматного напитка в рационе, тем лучше. К такому выводу пришли шведские ученые. Исследователи детально изучили 19 научных работ своих коллег, которые были посвящены рациону людей, страдающих сахарным диабетом 2-го типа. Если суммировать всех участников, то получится, что эксперты проанализировали данные 1 076 311 человек.Ученые пришли к выводу: те люди, которые за сутки выпивали от 1 до 3 чашек чая в день, понижали риск развития сахарного диабета 2-го типа на 4 процента. Цифра небольшая, но все же шансы не заболеть чуть возрастали.А вот те люди, которые в день выпивали 4 и больше чашек чая, снижали риски развития этой патологии на целых 17 процентов.— Результаты действительно доказывают, что любители чая надежнее защищены от развития сахарного диабета 2-го типа. Почему так происходит? Пока неизвестно, ученым только предстоит ответить на этот вопрос, — цитирует ETNT диетолога Шерил Муссато.Скорее всего, чай может защитить организм от сахарного диабета благодаря своему составу: в напитке содержатся природные соединения — полифенолы, — которые богаты мощными антиоксидантами. Они помогают защитить клетки от повреждений, а наш организм — от воспалений.Помимо этого, не стоит забывать и про катехины — типы антиоксидантов, которые могут повысить чувствительность клеток к инсулину и снизить резистентность к нему. Тут, правда, надо отдать лавры зеленому чаю — в нем катехинов гораздо больше.Так что если вы любите чай, то пейте на здоровье (если у вас нет запретов от лечащего врача). Старайтесь выбирать качественные сорта и, конечно же, не добавлять в напиток сахар.