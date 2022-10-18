Какие таблетки опасно запивать чаем

Многие люди запивают таблетки чаем, даже не задумываясь о том, способно ли это навредить организму. По данным ученых, в заваренном чае весьма низкая концентрация активных веществ, поэтому напиток едва ли может сказаться на эффективности препарата.Средства для потенцииЗеленый чай взаимодействует с йохимбином – веществом для профилактики мужской потенции. Вот почему препараты с экстрактом йохимбина запивать этим напитком не следует. Средства для потенции повышают кровеносное давление, могут провоцировать тревогу, а также учащенное сердцебиение. Все это может возникнуть и после употребления кофеина.Препараты для сердца и сосудовЭффективность популярного препарата варфарина снижает витамин K, которым богат зеленый чай. Если вам назначен курс варфарина, таблетку следует запивать водой. Более того, важно исключить чрезмерное потребление зеленого чая. Но и это еще не все: отнеситесь к чаю с осторожностью, если принимаете препараты для профилактики тромбоза.АнтидепрессантыМногие средства против депрессии, а также седативные препараты вступают во взаимодействие с кофеином. Вот почему чай может усиливать эффект от таких лекарств. Вдобавок к этому, следует помнить, что кофеин может провоцировать развитие нервозности сам по себе.