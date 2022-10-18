Судороги в ногах могут быть признаком тромбов

Внезапные ножные мышечные судороги, особенно если они возникают ночью, могут говорить о тромбозе глубоких вен (ТГВ), при котором возникают тромбы, обычно в ногах.Человеческий организм сам формирует тромбы: такие кровяные сгустки необходимы при сосудистых повреждениях, для которых они служат заплаткой. Впоследствии тромбы должны растворяться, но иногда этого не происходит и развивается тромбоз.Врач-кардиолог Анна Панова сообщила в беседе с «МедикФорум», что нерастворенные сгустки крови могут возникнуть в любом месте тела, но часто они образуются внутри артерий, которые блокируют приток крови к ногам. При этом возрастает риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) и его признаков в виде судорог.Такие судороги ощущаются, когда мышцы начинают сокращаться без предупреждения, – они могут длиться от нескольких секунд до нескольких дней и быт болезненными в разной степени. Возникнуть подобные спазмы могут в любой момент, но при тромбозе они часто беспокоят человека ночью, несмотря на то, что тело находится в состоянии покоя.Когда необходимо обратиться к врачу. Кардиолог поделилась следующей рекомендацией.«Если ощущается болезненность в ногах, напоминающая растяжение мышцы, и при этом конечность выглядит опухшей, покрасневшей или побледневшей, является горячей на ощупь, – нужно как можно скорее обратиться к врачу, потому что может требоваться оперативное лечение».Какая боль ощущается при тромбозе. Болевым ощущениям, характеризующим тромбы, присущи специфические характеристики. По мере того, как сгусток ухудшается, человек можете ощущать от тупой до сильной боли. При этом боль может пульсировать в ноге, руке или животе. В отличие от боли из-за растянутой мышцы, которая обычно проходит после растяжения или отдыха, боль от тромба не проходит и со временем обычно усиливается.