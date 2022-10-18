Почему лимон для нашего организма менее кислый, чем мясо

Все дело в PRAL – потенциальной кислотной нагрузке на почки (PRAL, potential renal acid load). Поговорим о кислых и щелочных продуктах.Кислотно-щелочной баланс наш организм сохраняет силами дыхательной и мочевыделительной системы. В разных отделах тела – разный pH. Например, в желудке – очень кислая среда с pH до 3,5, а в крови поддерживается слабо-щелочной уровень 7,4. Кислотность может меняться вместе с самочувствием, гормонами, физической нагрузкой и, конечно, под воздействием пищи.Влияние продуктов питания на pH особенно заметно тем, кто страдает язвой или ГЭРБ. Эти люди нередко ориентируются на собственные ощущения и им не нужны таблицы кислотности, чтобы узнать, что кофе или помидоры вызывают изжогу. Совсем иначе дело обстоит у тех, кто не имеет проблем с пищеварением.Если есть желание осознанно влиять на pH организма, надо разобраться с понятием потенциальной кислотной нагрузки на почки (PRAL, potential renal acid load). Эта нагрузка определяет количество кислоты, которое должны выделить почки, чтобы сохранить кислотно-щелочное равновесие. Уровень PRAL отличается у разных продуктов питания и рассчитывается на 100 граммНекоторая еда является кислой сама по себе, т.е. имеет низкий pH, но при попадании внутрь она оказывает ощелачивающее действие. Это продукты с низким показателем PRAL. На таком рационе строится алкалиновая диета. Другой тип продуктов – с высоким уровнем PRAL – те, что при переваривании “закисляют” организм. Это основа кето-диеты.Ощелачивающими продуктами считаются овощи, а закисляющими – животный белок и рафинированные продукты. Разберемся с некоторыми.МясоЖивотный белок – источник не только незаменимых аминокислот, но и фосфора. Это продукт с высокой кислотностью и так же он действует на организм. Красное мясо, птица и яйца заставляют почки усиленно справляться с избытком кислоты.Обработанное зерноВыпечка, белый хлеб, рафинированные углеводные продукты – еще один способ “закислить” организм.Молочное и сырыКроме кальция, молочные продукты обеспечат вас протеинами и фосфором, а вместе с ними – понижением pH.ЛимоныЦитрусовые имеют низкий pH, но и низкую кислотную нагрузку на почки. Несмотря на их ощелачивающее действие, апельсины, грейпфруты и лимоны могут усугублять изжогу у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. В этом случае ориентироваться надо именно на ощущения, а не на показатель PRAL.ПомидорыЕще один ощелачивающий продукт с кислым pH. В исследовании связи между диетой и ГЭРБ не обнаружили, что томаты усугубляют рефлюкс, но реальность может не соответствовать мнению ученых. Томатный сок, паста и свежие помидоры бывают причиной изжоги, и обычно их рекомендуют избегать при проблемах с повышенной кислотностью желудка.Избыток “кислой” еды может негативно сказаться на плотности костей, работе почек, печени и сердца. Но и становиться вегетарианцем не выход: здоровье любит баланс. Спасет разумная комбинация продуктов с разным показателем PRAL: мясо стоит есть с овощами, а кашу – с фруктами.