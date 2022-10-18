Нутрициолог Строков: баклажаны снижают уровень «плохого» холестерина

По словам врача, баклажаны содержат антиоксидант, который может снизить уровень холестерина.Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем это может накапливаться и блокировать кровеносные сосуды. Это опасно, так как может повысить риск серьезных заболеваний, таких как сердечные приступы и инсульты.Одной из основных причин высокого уровня холестерина является употребление жирной пищи. К счастью, другие продукты также могут быть ответственны за предотвращение или снижение высокого уровня холестерина, и одним из таких продуктов являются баклажаны.При попытке похудеть и снизить уровень холестерина важно поддерживать здоровую, сбалансированную диету, богатую зерновыми, фруктами, овощами и нежирным мясом.«Вы должны стараться избегать обработанной пищи. Баклажаны — это вкусная еда, которую можно легко добавить ко многим нашим любимым блюдам. Они содержат антиоксидант, который может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, являются отличным источником клетчатки и содержат различные важные питательные вещества, которые могут поддерживать иммунную систему и функцию мозга», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Заменяя обработанные продукты свежими продуктами, вы сможете легко снизить уровень соли в своем рационе, а это поможет снизить уровень холестерина. Липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин) снижают уровень холестерина, поглощая его и возвращая обратно в печень. Затем печень выводит его из организма.Напротив, липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин) — это то, что может накапливаться на стенках ваших кровеносных сосудов, и со временем это приводит к сужению внутренней части сосудов.