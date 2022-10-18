Как держать кровь под контролем

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Не слишком густая, не слишком жидкая – такой кровь делают антикоагулянты и антиагреганты. Оба лекарства “разжижают” кровь, но делают это по-разному.Наша кровь как река: обычно течет свободно и без препятствий. Но если вдруг течение начнет превращаться в болото или на пути вырастет плотина – поток встанет. Это может произойти из-за болезни, особенно, если появляются проблемы с сердцем. Так бывает при инфарктах, инсультах, операциях на клапанах сердца или крупных сосудах. Кровь загустевает и образуются тромбы, которые могут значительно уменьшить ток крови. А когда вместо реки сочится ручеек, недалеко до сердечно-сосудистой катастрофы.Избежать такой проблемы помогают специальные лекарства – антикоагулянты и антиагреганты. И те, и другие препятствуют образованию тромбов, но делают это по-разному. Антикоагулянты влияют на так называемые факторы свертываемости – белки, которые отвечают за способность крови сгущаться. Антиагреганты тормозят слипание тромбоцитов – клеток, которые при кровотечении “склеиваются” и закрывают течь.Типичные антиагреганты – это аспирин и клопидогрел (“Плавикс”). Антикоагулянты – это, например, варфарин, гепарин и ривароксабан (“Ксарелто”). Эти лекарства принимаются под ювелирным контролем врача. Если пить их слишком мало, остается риск тромбообразованияе. Если слишком много – кровотечения. Особенно опасно внутреннее кровотечение, которое может возникнуть, например, при столкновении в командной игре и не будет заметно снаружи.Для контроля работы антикоагулянтов и антиагрегантов используются специальные анализы. Это может быть определение МНО, международного нормализованного отношения, когда оценивают, как быстро образуется сгусток крови. Целевое МНО для человека, принимающего антикоагулянты, отличается от МНО здорового человека. Другой анализ – тест на АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время). Он определяет, как работают факторы свертываемости.Вот несколько правил для тех, кто следит за густотой крови с помощью лекарств.Предупреждайте своего лечащего врача, если планируете операцию или стоматологическое вмешательство. Обычно перед этим дозу лекарства уменьшают или временно прекращают прием.Сообщайте любым врачам о том, что вы принимаете антикоагулянты или антиагреганты. На их эффективность существенно влияют другие препараты, например, антибиотики и НПВП.Избегайте травмоопасных видов спорта. Ходьба, плавание и йога – отличный выбор. Футбол, волейбол и баскетбол – не лучший вариант.Следите за питанием. Витамины С, Е, и особенно – К могут ослабить действие антикоагулянтов. Есть можно все, но в меру. То же касается пищевых добавок и поливитаминов.Антиагреганты и антикоагулянты уменьшают риск инсульта, инфаркта миокарда, преэклампсии, тромбофлебита и других серьезных болезней. Хотя польза обычно превышает риск побочных эффектов, все-таки эти лекарства требуют пристального внимания со стороны доктора и не могут приниматься бесконтрольно.Возможно, прием антикоагулянтов станет менее опасным. Ученые уже работают над веществом, которое тормозит XII фактор свертываемости крови, но исключает риск кровотечений. Препарат успешно протестировали на животных и ему прочат большое будущее.