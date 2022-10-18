Минздрав рассказал, как сохранить психическое здоровье
Например, на это способна физическая нагрузка: езда на велосипеде, плавание или йога. Однако, если вы мало занимаетесь спортом, то новые нагрузки нужно вводить постепенно.
Кроме того, можно найти новое хобби. В ведомстве отмечают, что полезно проявлять заботу о других - заниматься волонтерством и помогать одиноким соседям.
Также просматривать соцсети и сайты рекомендуется не чаще двух раз в день: утром и вечером не позднее 18:00. Стоит планировать день методом маленьких шагов: разбейте крупную задачу, которая кажется невыполнимой, на несколько частей.
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