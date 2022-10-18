5 необходимых витаминов для укрепления здоровья зимой

Некоторые витамины могут дать людям столь необходимый заряд энергии в холодные зимние месяцы.Витамины и минералы считаются жизненно важными питательными веществами для поддержания человеческого организма в хорошем рабочем состоянии, но по мере смены сезонов некоторые витамины могут быть более эффективными, давая нам лучший импульс."Люди могут получать много из них через продукты питания и, конечно же, добавки, поэтому может быть полезно знать, на что следует обратить особое внимание в зимние месяцы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Сроков.Витамин ДНизкий уровень витамина D связан с рядом различных проблем со здоровьем. Это включает более высокий риск плохого состояния опорно-двигательного аппарата, такого как рахит, остеомаляция, падения и слабая мышечная сила. Признаками дефицита витамина D являются чувство усталости, боли в костях, мышечная слабость, боли, судороги или тревога и депрессия».Витамин В12Исследования показали, что витамин B12 может оказывать значительное влияние на повышение уровня энергии и улучшение настроения.«Он играет жизненно важную роль в производстве серотонина, также известного как гормон счастья. Если вы из тех, кто борется с сонливостью в зимние месяцы — темные вечера и холодная погода не благоприятствуют нам — это должно стать одним из основных продуктов в вашем рационе приема витаминов».Витамин АДругим витамином, необходимым для борьбы с зимними простудами, является витамин А, который помогает увеличить выработку и рост иммунных клеток.ЦинкЦинк является еще одним краеугольным камнем витамина для всех, кто хочет защитить себя от зимних насекомых."Это невероятное питательное вещество помогает нашему организму создавать новые клетки и ферменты, перерабатывать углеводы, жиры и белки в пище, а также увеличивает скорость заживления мышц и ран".Витамин CВитамин С является еще одним питательным веществом, которое обычно рекомендуется для обеспечения хорошего зимнего заряда."Витамин С известен своей важной работой с иммунитетом. Витамин С обеспечивает антиоксидантную защиту и может стимулировать иммунные клетки к действию".