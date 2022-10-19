Что будет, если долго не есть

Достоверно не известно, сколько дней человек может обходиться без еды. Проводить опасные для жизни эксперименты на людях неэтично. К тому же организмы у всех разные (возраст, исходный вес, наличие хронических болезней).Но иногда человек остаётся без еды на долгий срок, например, при трагедиях или намеренных голодовках, что без еды и воды можно продержаться от 8 до 21 дня, а только без еды — порядка двух месяцев.Что будет, если долго не естьКогда тело понимает, что еды не хватает, оно перестраивает свой метаболизм так, чтобы просуществовать как можно дольше.1 деньСначала организм расходует запасы глюкозы, полученные с едой и содержащиеся в виде гликогена в печени и мышцах.3 дняЧерез 2–3 дня тело начинает разрушать жир, чтобы жирные кислоты стали основным источником топлива. Печень производит из них кетоны, которые она может использовать вместо глюкозы. Так получается отсрочить время разрушения белков. В крови кетонов становится больше, это состояние называется кетозом.7 днейСколько дней пройдёт до следующего этапа, сказать сложно. Это зависит от количества жировой ткани: когда она кончится, тело начнёт разрушать белки, чтобы добыть энергию.Какие могут быть симптомы длительного голоданияИз?за длительного голодания могут быть:головные боли;вялость;раздражительность;запоры.Но у кого?то симптомы появятся уже к вечеру, а у кого?то через три дня, потому что «стартовые условия», то есть вес, возраст, здоровье, образ жизни, у всех разные.А вот кто?то вместо перечисленных симптомов будет чувствовать лёгкую эйфорию. Некоторые учёные считают, что дело в кетоновых телах. Часть из них являются изомерами (то есть веществами с одинаковым составом и количеством атомов, но чуть другой структурой) гидроксибутирата — запрещённого наркотического вещества из группы эйфоретиков.Но даже если эта теория не подтвердится, кетоз всё равно меняет баланс медиаторов — веществ, которые регулируют в мозге нервную передачу. Это помогает при депрессии и некоторых других расстройствах.Что будет с организмом, если он долго недополучает пищуПоскольку долгосрочных исследований голодания пока нет, про все последствия точно сказать сложно. Возможно, потенциальные положительные эффекты, например снижение уровня воспаления и защита от диабета, связаны с уменьшением веса, а не с самим голоданием. Но уже известно, что после голодовок чаще образуются камни в желчном пузыре.Для кого опасно длительное голоданиеНе всем людям можно голодать. Особенно это опасно:для детей, потому что их тела много энергии тратят на рост;людей с нарушениями обмена углеводов, например диабетом;людей с серповидно?клеточной анемией, потому что у них более высокие потребности в белке;людей с заболеваниями желудочно?кишечного тракта, потому что у них может не быть нужного запаса питательных веществ, следовательно, симптомы появятся раньше.Сложно предсказать, как конкретный организм отреагирует на лишение пищи. Поэтому даже короткую запланированную голодовку нужно обсуждать с врачом.