Психиатр Нурисламов посоветовал не тревожиться, чтобы избежать Альцгеймера

Психиатр и психотерапевт Сергей Нурисламов рассказал, что нужно делать для профилактики болезни Альцгеймера.

Эксперт отметил, что для профилактики заболевания, которое становится все более молодым, необходимо соблюдать некоторые правила. Он Посоветовал следить за питанием — оно должно быть полноценным.

Также Нурисламов отметил важность отсутствия тревоги. Психотерапевт заявил, что нужно стараться сохранять спокойствие, так как тревога зря тратит мозговые ресурсы. Он посоветовал поступательно решать все проблемы и не переживать, пока не произошло ничего серьезного.
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