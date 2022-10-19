Психиатр Нурисламов посоветовал не тревожиться, чтобы избежать Альцгеймера

Психиатр и психотерапевт Сергей Нурисламов рассказал, что нужно делать для профилактики болезни Альцгеймера.Эксперт отметил, что для профилактики заболевания, которое становится все более молодым, необходимо соблюдать некоторые правила. Он Посоветовал следить за питанием — оно должно быть полноценным.Также Нурисламов отметил важность отсутствия тревоги. Психотерапевт заявил, что нужно стараться сохранять спокойствие, так как тревога зря тратит мозговые ресурсы. Он посоветовал поступательно решать все проблемы и не переживать, пока не произошло ничего серьезного.