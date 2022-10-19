Психиатр Нурисламов посоветовал не тревожиться, чтобы избежать Альцгеймера
Эксперт отметил, что для профилактики заболевания, которое становится все более молодым, необходимо соблюдать некоторые правила. Он Посоветовал следить за питанием — оно должно быть полноценным.
Также Нурисламов отметил важность отсутствия тревоги. Психотерапевт заявил, что нужно стараться сохранять спокойствие, так как тревога зря тратит мозговые ресурсы. Он посоветовал поступательно решать все проблемы и не переживать, пока не произошло ничего серьезного.
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