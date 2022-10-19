4 причины заменить кофе на цикорий

В кофе много полезных компонентов, но людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы этот напиток может быть вреден. Не расстраивайтесь - цикорий является его прекрасной альтернативой.Улучшение пищеваренияКорень этого растения является отличным источником пищевых волокон. Он содержит большое количество инулиновой клетчатки, которая является типом пребиотика, способствующим росту «хороших» бактерий в кишечнике. С другой стороны, известно, что клетчатка улучшает пищеварение, а употребление кофе с цикорием может оказывать аналогичное влияние на пищеварительную систему. Наш кишечный микробиом тесно связан с болезнями и здоровьем. Кофе, приготовленный из корней цикория, помогает укрепить здоровье.Снижение уровня сахара в кровиНаличие инулина в корнях цикория также может помочь контролировать уровень сахара в крови в организме. Тем не менее, исследования по поводу влияния инулина цикория на уровень сахара в крови ограничены. Эксперты заявили, что он может улучшить резистентность к инсулину и уровень сахара в крови.Уменьшение воспаленийНаша иммунная система иногда вызывает воспаления, и это вполне нормально. Но хронические воспаления такого рода могут привести к серьезным заболеваниям, таким как диабет второго типа, сердечные заболевания и даже рак. Известно, что корень цикория обладает противовоспалительными свойствами, которые также присутствуют в кофе, приготовленном из этого растения.Без кофеинаОбычный кофе готовится из обжаренных, молотых и сваренных кофейных зерен. Количество кофеина варьируется в зависимости от различных факторов, но в среднем в них содержится около 92 мг кофеина. Потребление избыточного количества кофеина никому не рекомендуется. Это может вызвать беспокойства, учащенное сердцебиение, тошноту и бессонницу. С другой стороны, кофе, приготовленный из корня цикория, не содержит кофеина. Если вы стремитесь сократить потребление кофеина, это отличная замена кофе. Чтобы сократить потребление кофеина, некоторые люди пьют цикорий вместе с обычным кофе, в то время как другие пьют только цикорий, ничего не смешивая.