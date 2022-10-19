Врач Кореневич рассказала о простом способе восстановить сердце — он доступен каждому

Это не таблетка и не БАД. На самом деле, этот витамин наш организм может вырабатывать сам. А нам надо лишь ему помочь. Причем для этого не потребуется почти никаких усилий.По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, пациенты после инфаркта часто спрашивают врача, какие витамины лучше пропить, чтобы поддержать сердце после приступа.— На сегодня нет никаких витаминов, БАДов, минералов, продуктов питания, которые помогают восстанавливать сердечную мышцу после любого повреждения — воспаления, инфаркта, кардиомиопатии. Если вы увидели рекламу, которая утверждает обратное, — это всего лишь хороший маркетинг. Никаких научных доказательств за этой рекламой не стоит, — заверяет Анна Кореневич.Но отчаиваться не стоит — всё может быть даже проще. Как выяснили недавно ученые Мичиганского государственного университета, помочь в восстановлении сердечной мышцы может вещество, которое вырабатывает наш собственный организм. Важно лишь постараться следить за его уровнем.Ищите гормон счастьяАмериканские ученые выяснили, что восстанавливать больное сердце под силу одному из четырех гормонов счастья — окситоцину. Он вырабатывается как у женщин, так и у мужчин и отвечает за любовь и доверие между людьми — укрепляет связь между друзьями, влюбленными.За что еще отвечает окситоцинЭтот гормон, который вырабатывается в гипоталамусе, еще называют гормоном рожениц и кормящих матерей. Он участвует в родовой деятельности и лактации, а также отвечает за формирование особой прочной связи между матерью и ее ребенком. Но не только. Как рассказывала Наталья Хюннинен, врач-андролог Клинической больницы Святителя Луки, окситоцин можету мужчин влиять на сексуальное влечение, выработку тестостерона, подвижность сперматозоидов;улучшать сон за счет подавления гормонов стресса;снижать уровень тревоги;стабилизировать артериальное давление;уменьшать чувство боли, стимулируя выработку эндорфинов;влиять на когнитивные функции, создавая ощущение покоя и расслабленности;делать более прочными межличностные привязанности и социальные контакты.Как показала последняя научная работа, окситоцин способен даже на большее. А именно: он может не только снижать артериальное давление, частоту и силу сокращений сердца, но и восстанавливать клетки миокарда после повреждения.— Сначала исследования проводили на рыбках данио-рерио, известных своей способностью к регенерации. Под воздействием окситоцина клетки эпикарда (сердечной сумки) трансформировались в стволовые клетки и мигрировали в поврежденный миокард, где начинали превращаться в клетки сердечной мышцы. Далее ученые исследовали влияние окситоцина на зрелую модель человеческих клеток в пробирке и получили похожий результат.Гормон счастья и удовольствия превращает клетки сердечной сумки в стволовые клетки, а стволовые клетки способны превращаться в совершенно любые клетки, которые повреждены и необходимы организму в данный момент, — объяснила суть исследования в своем телеграм-канале Анна Кореневич.Теперь ученые рассчитывают использовать полученные данные в разработке нового лекарства для сердца.Как повысить уровень окситоцинаЭто достаточно просто: самый легкий способ — как можно чаще обниматься.— Выработка окситоцина увеличивается во время обычного прикосновения близких нам людей. Чем больше у нас вырабатывается окситоцина, тем сильнее выражено чувство, которое мы описываем как счастье, — объясняет врач-кардиолог.Как рассказывала Наталья Хюннинен, рефлекторная связь между телесным контактом и повышением уровня окситоцина закрепляется с младенчества. Именно она в будущем и обеспечивает всё положительное влияние гормона, возникающее при прикосновениях.Кроме объятий, выброс окситоцина могут вызывать поцелуи и секс.Помогают и домашние животные. По словам профессора Калифорнийского университета Лоретты Бройнинг, для повышения уровня окситоцина достаточно просто погладить домашних любимцев.