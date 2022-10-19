Диетолог назвала запрещенные продукты при проблемах с щитовидкой
По словам специалиста, такие пациенты имеют сниженную скорость обмена веществ. Поэтому им лучше исключить из рациона калорийные продукты, чтобы не набирать вес.
"Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, полом и возрастом, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы", – объясняет Русакова.
Мучное, сладкое придется ограничивать, потому что большую долю калорий дают именно углеводные продукты. Вместо этих продуктов можно включить в рацион постное мясо, птицу, рыбу. Кроме того, подойдут овощи, фрукты и ягоды, посоветовала Русакова.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://woman.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий