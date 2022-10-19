Диетолог назвала запрещенные продукты при проблемах с щитовидкой

Людям с гипотиреозом (недостатком гормонов щитовидной железы) следует минимизировать употребление мучного и сладкого. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.По словам специалиста, такие пациенты имеют сниженную скорость обмена веществ. Поэтому им лучше исключить из рациона калорийные продукты, чтобы не набирать вес."Такие люди затрачивают меньше калорий, чем человек с такой же массой тела, полом и возрастом, но без гипотиреоза. Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы", – объясняет Русакова.Мучное, сладкое придется ограничивать, потому что большую долю калорий дают именно углеводные продукты. Вместо этих продуктов можно включить в рацион постное мясо, птицу, рыбу. Кроме того, подойдут овощи, фрукты и ягоды, посоветовала Русакова.