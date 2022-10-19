Эти телесные ощущения у женщин предсказывают риск сердечных заболеваний и деменции

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Приливы могут быть предвестниками сердечных заболеваний и деменции.«Симптомы менопаузы, такие как приливы, являются предупредительным признаком того, что что-то не в порядке. Они вызывают внезапный выброс адреналина, который обычно могут контролировать наши артерии. Однако плохой холестерин после менопаузы может остановить эффективную работу артерий, вызывая их спазм», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.Гормон эстроген, уровень которого снижается во время менопаузы, помогает «предотвратить спазмы артерий, а также снижает содержание кальция в артериальной стенке».Последние данные показывают, что каждая вторая женщина умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, которые в настоящее время являются основной причиной смерти среди женщин. Есть доказательства того, что заместительная гормональная терапия (ЗГТ) «может снизить риск развития остеопороза, сердечных заболеваний и деменции».У женщин есть «окно возможностей» снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, принимая ЗГТ до 60 лет.«Важно отметить, что молодым женщинам, перенесшим гистерэктомию и, следовательно, мгновенно вступившим в менопаузу, следует немедленно назначить терапию только эстрогенами. Для тех, кто не может или не хочет принимать ЗГТ, после информированного обсуждения со своим лечащим врачом преимуществ и рисков существует множество других медицинских факторов и факторов образа жизни, которые мы можем учитывать, чтобы действовать как сдерживающий фактор».