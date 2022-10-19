От осложнений до синдрома сухого глаза: как холод влияет на зрение?

Популярность лекарств от глазных болезней с приходом осени возросла. В целом же, востребованность препаратов для глаз увеличивается в зимний период, а самый низкий спрос на них летом. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Сбер Еаптека», проанализировав динамику продаж.«Осенью и зимой уменьшается световой день и количество овощей и фруктов, которые содержат необходимые для зрения витамины и элементы (лютеин, зеаксантин, витамины А, С, Е, Д, селен). В связи с этим организм может испытывать дефицит витаминов. Это способствует снижению защитных функций организма и ухудшению самочувствия глаз. В это время года желательно принимать витамины и пользоваться каплями для глаз», – говорит врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова.Также, по словам врача, осенью при включении отопительных приборов часто возникает или усугубляется синдром сухого глаза, что вынуждает пациентов чаще использовать увлажняющие капли.Как выяснили специалисты сервиса «Сбер Еаптека», за последний год самыми востребованными среди россиян оказались средства для лечения глазных инфекций и воспалений. Они присутствовали в каждом втором заказе в категории (59%). Пятая часть продаж (22%) пришлась на лекарства от глаукомы – заболевания, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Каждый десятый приобретал средства для лечения аллергии и покраснений глаз (10%). Наименее востребованными оказались препараты для лечения катаракты.Как рассказала в интервью корреспонденту MIR24.TV врач-офтальмолог клиники «Мать и дитя» и телемедицинского сервиса «Доктис» Ирина Абдулхаева, наиболее частые причины обращения к профильным специалистам – нарушение зрения и запрос на подбор очков. «У молодых людей зрение ухудшается из-за высокой нагрузки на глаза, у взрослых нарушения имеют возрастной характер, часто сопровождаются катарактой или глаукомой, – говорит врач. – Еще одна причина обращений – это воспалительные заболевания переднего отрезка глаза (блефариты, ячмень и другие), которые возникают как осложнения на фоне простуды, вирусных заболеваний, резкой смены климата».По словам офтальмолога, большое количество пациентов приходит от врачей других специальностей: терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокринологов. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с диабетом должны регулярно проходить осмотр офтальмолога. По состоянию глазного дна кардиологи могут косвенно оценить степень поражения сосудов. Для пациентов с сахарным диабетом глаза – одна из главных мишеней. Через пять лет после начала заболевания возрастает риск возникновения катаракты, вторичной глаукомы, поражения сетчатки и отека сетчатки.«Участились запросы пациентов и на консультацию о возможности проведения операции в случае ухудшения зрения, – говорит Ирина Абдулхаева, – Думаю, что это реакция на большой объем рекламы таких услуг. Конечно, перед тем, как принять решение, необходимо проконсультироваться с врачом и получить второе мнение».Кстати, по словам Валентины Меркуловой, увеличение продаж офтальмологических препаратов осенью может быть, среди прочего, связано и с тем, что многие пациенты откладывают на осенне-зимний период плановые операции на глазах, а в послеоперационный период чаще используют лекарства для глаз.