Сон как новый восьмой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета оценили расширенный показатель сердечно-сосудистого здоровья (CVH), который включает сон в качестве восьмого показателя в отношении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это представляет собой первое исследование добавления сна к исходным показателям Life's Simple 7 (LS7) Американской кардиологической ассоциации в качестве нового восьмого показателя CVH. Исследование опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации.Выборка исследования состояла из примерно 2000 взрослых людей среднего и пожилого возраста из Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA), продолжающегося в США исследования сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые участвовали в исследовании сна и предоставили исчерпывающие данные о своих характеристиках сна. .В исследовании оценивались несколько расширенных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы, в том числе показатели Life's Simple 7 (LS7) Американской кардиологической ассоциации, а также различные показатели здоровья сна, чтобы оценить, какие параметры сна должны быть приоритетными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование является первым, показавшим, что показатели сна добавляют независимую прогностическую ценность для сердечно-сосудистых событий по сравнению с исходными 7 показателями CVH.Важно отметить, что показатели сердечно-сосудистого здоровья, которые включали только продолжительность сна как меру общего состояния сна, а также показатели сердечно-сосудистого здоровья, которые включали несколько аспектов здоровья сна (например, продолжительность сна, эффективность и регулярность, дневная сонливость и нарушения сна), были прогностическими. будущего ССЗ. Что касается показателя продолжительности сна, то сон продолжительностью 7 часов или более, но менее 9 часов каждую ночь считался показателем идеального здоровья сна.«Наши результаты показывают, что сон является неотъемлемым компонентом ХВГ. В нашем исследовании даже оценка CVH, которая включает только продолжительность сна, наиболее широко измеряемый аспект здоровья сна и наиболее осуществимую меру, которую можно получить в клинике или в общественном здравоохранении, предсказала заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сказал Нур Макарем, доктор философии, доцент. эпидемиологии в Колумбийской школе общественного здравоохранения Мейлмана и ведущий автор исследования. «Примечательно, что мы также обнаружили, что оценка CVH, которая включала несколько параметров здоровья сна, также была в значительной степени связана с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Наши результаты подчеркивают важность целостного подхода к здоровому сну, который включает особенности поведения во время сна и широко распространенные легкие проблемы со сном, а не сосредоточение внимания исключительно на нарушениях сна при оценке сердечно-сосудистого риска человека».В целом, исследование показало, что 63 процента участников спали менее 7 часов в сутки и 30 процентов спали менее 6 часов, в то время как у 39 процентов и 25 процентов была высокая вариабельность продолжительности и времени сна от ночи к ночи соответственно; 14 процентов и 36 процентов сообщили о чрезмерной дневной сонливости и сильных симптомах бессонницы соответственно; и 47 процентов имели апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени (СОАС), при котором дыхание неоднократно останавливается и начинается.По словам Нура Макарем и его коллег, вывод о том, что оценка здоровья сна, основанная исключительно на продолжительности сна, а также оценка здоровья сна, основанная на нескольких параметрах сна, улучшают определение сердечно-сосудистого здоровья, может быть объяснено, по крайней мере частично, кластеризацией. проблем со сном. Исследование показало, что у людей с короткой продолжительностью сна были более высокие шансы иметь низкую эффективность сна (менее 85 процентов времени, проведенного в постели после выключения света), нерегулярный режим сна (т. , и апноэ во сне. Примечательно, что у короткоспящих также была более высокая распространенность избыточного веса/ожирения, диабета 2 типа и гипертонии, что позволяет предположить, что несколько нездоровых аспектов сна могут возникать одновременно и потенциально взаимодействовать.«Медицинские работники должны оценивать характер сна своих пациентов, обсуждать проблемы, связанные со сном, и информировать пациентов о важности уделения приоритетного внимания сну для стимуляции сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Макарем. «Кроме того, формальная интеграция здоровья сна в рекомендации по продвижению CVH обеспечит контрольные точки для эпиднадзора и обеспечит, чтобы сон стал равноправным дополнением в политике общественного здравоохранения к вниманию и ресурсам, уделяемым другим образам жизни».«Мы рекомендуем провести дополнительные исследования для изучения расширенного определения ХВГ, которое включает сон, в связи с пожизненным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Клинические испытания также необходимы для оценки влияния скрининга на проблемы со сном и улучшения многих аспектов здоровья сна посредством вмешательств по гигиене сна на сердечно-сосудистые исходы».Дэвид Гофф, доктор медицинских наук, директор отдела сердечно-сосудистых наук Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), входящего в состав Национального института здравоохранения (NIH), согласился. «Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что показатели сна являются важным фактором здоровья сердечно-сосудистой системы», — сказал Гофф, который не был частью исследовательской группы. «Признание сна неотъемлемой частью здоровья сердца является преобразующим шагом на пути к снижению глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний, основной причины смерти, и уменьшению связанных с ними различий в состоянии здоровья. Мы с нетерпением ждем будущих исследований здоровья сна, которые преследуют цель здорового сердца на здоровой планете».