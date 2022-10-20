12 полезных свойств граната, о которых вы могли не знать

Сочный плод защитит организм от опасных заболеваний.Около 78% съедобной части граната составляет вода, но при этом за счёт высокого содержания сахара (13 г на 100 г) плоды довольно калорийны (около 83 ккал на 100 г).Несмотря на это, гранат считается очень полезным, и не зря. В его соке, мякоти и зёрнах содержится много активных веществ, способных благотворно сказаться на здоровье.Ниже мы разберём, какие плюсы несёт гранат при добавлении в рацион самих плодов, сока, а также масла семян и экстракта.1. Обеспечивает организм полезными веществамиВ гранате много необходимых для здоровья макро- и микроэлементов, включая:10 мг кальция — 1,5% от суточной нормы;12 мг магния — 4% от суточной нормы;36 мг фосфора — 6% от суточной нормы;236 мг калия — 7% от суточной нормы;0,3 мг железа — 4% от суточной нормы для мужчин и около 2% для женщин репродуктивного возраста.Кроме того, эти плоды содержат действительно много витамина С — около 10 мг, или 25% от суточной нормы.2. Защищает от окислительного стрессаПлохая экология, УФ?радиация, курение и другие неблагоприятные факторы могут приводить к окислительному стрессу. Это состояние, при котором в организме формируется слишком много свободных радикалов — реактивных форм кислорода, повреждающих клетки и способных приводить к их гибели.Гранат богат полифенолами — это природные соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают организм от окислительного стресса. В частности, во фрукте есть танины, катехины и флавоноиды. Кроме того, сочный плод содержит пуникалагин — фенольное соединение с высокой антиоксидантной активностью.За счёт этих компонентов гранатовый сок в три раза лучше борется со свободными радикалами, чем красное вино и зелёный чай, и в восемь раз обгоняет по этому качеству виноград, грейпфрут и апельсиновый сок.3. Защищает от некоторых видов ракаЭкстракт граната может подавлять рост онкоклеток в простате, лёгких и кишечнике. А ферментированный гранатовый сок и масло семечек способны сдерживать увеличение опухолей груди и кожи.Конечно, лечиться гранатом не лучшая стратегия, поскольку большинство исследований проводилось на раковых клетках в пробирке или на животных. Но в перспективе полезные вещества из этого фрукта могут в какой?то степени защитить от развития заболевания.4. Поддерживает здоровье сердечно?сосудистой системыГранатовый сок снижает кровяное давление, а масло семян плода, богатое пунической кислотой, защищает от атеросклероза.Сразу несколько экспериментов подтвердили, что употребление гранатового сока или экстракта снижает факторы риска сердечно?сосудистых заболеваний у людей с диабетом II типа.5. Увеличивает уровень гемоглобинаНа концентрацию гемоглобина сильно влияет количество железа в рационе и то, насколько хорошо оно усваивается организмом.Как уже говорилось выше, в гранате содержится много витамина С, который способствует усвоению этого микроэлемента, так что в перспективе регулярное потребление плодов или сока может защитить от анемии.В одном исследовании выяснили, что 500?миллилитровая доза гранатового сока, если пить столько каждый день в течение двух недель, значительно увеличивает количество красных кровяных телец и поднимает уровень гемоглобина.6. Улучшает состояние хрящейРазрушение хрящевой ткани в суставах наблюдается при разных заболеваниях, включая артроз и ревматоидный артрит. Несмотря на разный механизм возникновения и течения, оба этих недуга со временем приводят к болям и ограничению подвижности.При этом и артроз, и ревматоидный артрит связаны с высвобождением провоспалительных белков. Большое количество таких соединений ухудшает состояние.Полифенолы из экстракта граната помогают бороться с воспалением, что благотворно сказывается на состоянии хряща и функциональности поражённого сустава.7. Борется с болезнетворными бактериями и грибкамиЭкстракт граната подавляет рост грибка Candida albicans, способного вызвать кандидоз, а также золотистого стафилококка — виновника многих заболеваний, начиная с фурункулов и карбункулов и заканчивая пневмонией, менингитом и остеомиелитом.Спиртовой экстракт граната эффективен против бактерий E. coli, с присутствием которых связаны заболевания органов пищеварения и рак кишечника.8. Улучшает состояние кожиСолнечная радиация повреждает ДНК клеток кожи, является причиной фотостарения и увеличивает риск рака.В одном исследовании обнаружили, что гранатовый сок, экстракт и масло могут снижать вред от УФ?лучей типа Б — самых опасных в плане повреждения кожи.Кроме того, местное применение эллаговой кислоты, которая входит в состав плодов, снижает воспаление, вызванное воздействием солнечной радиации.9. Помогает от зубного налётаВ одном исследовании выяснили, что ополаскиватель для рта с экстрактом граната хорошо справляется с зубным налётом и подавляет рост трёх штаммов вредных бактерий.То же подтвердили в другом эксперименте. Экстракт граната уничтожил 84% бактерий, ответственных за возникновение налёта на зубах.10. Может улучшить качество спермыУчёные обнаружили, что потребление гранатового сока увеличивает концентрацию спермы и подвижность сперматозоидов у крыс. Также есть данные, что эти плоды могут снизить вред для репродуктивного здоровья от воздействия алюминия. Под влиянием токсичного металла у всех грызунов снижались уровень тестостерона, количество и качество спермы, но у тех, кто получал гранатовый сок, вредных последствий было куда меньше.Пока что не проводилось экспериментов с участием людей, но, поскольку многие антиоксиданты хорошо влияют на репродуктивное здоровье мужчин, можно предположить, что гранат здесь тоже будет полезен.11. Защищает от болезни АльцгеймераЭто заболевание связывают с накоплением бета?амилоида, который способствует образованию нерастворимых скоплений в мозгу — амилоидных бляшек. В одном эксперименте на мышах обнаружили, что гранатовый сок вполовину снижает риск накопления этого пептида в гиппокампе — структуре мозга, ответственной за память. Таким образом, в перспективе гранат может снижать риск болезни Альцгеймера.12. Способствует заживлению царапинВ экспериментах на животных выяснили, что экстракт граната способствует заживлению ран. Местное применение помогает ускорить зарастание царапин, увеличивает синтез коллагена — главного белка кожи, а также защищает от инфицирования вредоносными бактериями.