Исследование показало, что банки для специй могут стать источником заболеваний
Ученые провели эксперимент, в ходе которого определили, что около 48% баночек для специй, которые были изучены, оказались заражены бактериофагом. Кроме того, опасные микроорганизмы, по словам ученых, также концентрируются на поверхности разделочных досок и мусорных баках.
Для того, чтобы избежать опасности заражения, заслуженный профессор кафедры пищевых наук Дональд Шаффнер призвал правильно обращаться с пищей и не забывать о гигиене рук.
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