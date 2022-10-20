Исследование показало, что банки для специй могут стать источником заболеваний

Новое исследование ученых из Университета штата Северная Каролина и Школы экологических и биологических наук Рутгерса выяснили, что баночки, в которых обычно хозяйки хранят специи, легко загрязняются и в них могут попасть организмы, вызывающие сальмонеллез.Ученые провели эксперимент, в ходе которого определили, что около 48% баночек для специй, которые были изучены, оказались заражены бактериофагом. Кроме того, опасные микроорганизмы, по словам ученых, также концентрируются на поверхности разделочных досок и мусорных баках.Для того, чтобы избежать опасности заражения, заслуженный профессор кафедры пищевых наук Дональд Шаффнер призвал правильно обращаться с пищей и не забывать о гигиене рук.